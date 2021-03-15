Lineage Logistics新股融资19亿美元，将用于投资全球网络能力建设和行业领先技术

密歇根州诺维--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的创新型温控工业房地产投资信托(REIT)与物流解决方案提供商Lineage Logistics, LLC（简称“Lineage”或“公司”）今日宣布，其已向新的以及现有的战略合作伙伴募集股权投资19亿美元。参与此次股权融资的投资者包括BentallGreenOak、D1 Capital Partners、Oxford Properties、CenterSquare Investment Management、MS Tactical Value and Conversant Capital、OP Trust、Cohen & Steers等公司。

Lineage总裁兼首席执行官Greg Lehmkuhl表示：“我们进行融资的目的是为了支持Lineage投资于全球先进技术和自动化项目、绿地开发、设施扩展及持续收购等。一些声望颇高的全球机构投资者已向我们发出强烈的投资需求信号，这是对我们的商业模式以及我们一贯坚持的优化客户温控供应链这一成功策略的力证，我们也将利用所得资金从各个角度提升客户体验，并向他们证明我们是极具价值的合作伙伴。”

此次股权融资是公司自2008年成立以来规模最大的一次融资，之前，公司已于9月份完成16亿美元的融资。此外，Lineage也新获得一笔28亿美元的循环信用贷款和定期贷款A，完成了其资本结构的转型。该笔新贷款与传统的REIT融资高度一致，具有投资级定价，并根据投资级契约规定未设担保。此外，Lineage还可利用该笔新贷款为其多个辖区提供多种货币借款，以实现全球增长。该笔贷款是Lineage获得的首笔与可持续发展，即三项环境、社会和治理(ESG)计划挂钩的贷款。

Lineage将继续为改变食品供应链以消除浪费并帮助供养全世界这一目标而努力，并将拿出该19亿美元新资金中的大部分来促进对新技术和颠覆性技术的研发，以设计未来的温控仓库。公司拥有一支屡获殊荣的、由数据科学家和技术专家组成的团队，目前正在开发可被广泛应用的算法编程和自动化软件，以简化运营程序并优化仓库内的各项操作。Lineage拥有13项专利和良好的技术创新往绩，并于今年早些时候宣布推出全面整合的客户体验平台Lineage Link。该平台提供前所未有的可见度和跨客户供应链合作。

此外，本次股权融资的部分资金将用于资助公司在北美、欧洲和亚太运营区域的绿地开发和设施扩建项目。Lineage专注于客户需求和机会，并已于近期在以下市场完成或拥有待建项目：

美国：

南卡罗来纳州查尔斯顿

新泽西州洛根镇

路易斯安那州新奥尔良

弗吉尼亚州朴茨茅斯

南达科他州苏福尔斯

威斯康星州斯蒂文斯波恩特

国际：

奥胡斯（丹麦）

格但斯克（波兰）

河内（越南）

海伍德（英国）

彼得伯勒（英国）

陶朗加（新西兰）

Lineage联合执行董事长、Bay Grove（Lineage的创建和管理方）联合创始人兼高级管理合伙人Adam Forste表示：“我非常自豪地宣布，我们所建立的公司已为我们的客户、我们的团队成员、我们的社区以及更广泛的温控行业带来令人难以置信的变革性影响。借助该笔来自投资界著名投资方的额外股权投资，势必将使Lineage能够继续实现有意义的可持续增长。”

除通过绿地开发和设施扩建项目实现增长外，Lineage还将继续进行其长期的对全球一流冷链公司的收购。公司之前已宣布十几项国际收购，也很高兴欢迎一批享有盛誉的组织的加入，以加强其国内业务，包括：

Dick Cold Storage，包括位于俄亥俄州大哥伦布的三处设施

位于美国弗吉尼亚州的一个新战略仓库

Great Lakes Cold Storage，包括位于俄亥俄州梭伦和宾夕法尼亚州Cranberry Township的两处设施

Win Chill Cold Storage，包括位于南达科他州苏福尔斯的一处设施

Joliet Cold Storage，包括位于伊利诺伊州博林布鲁克和乔利矣特的两处设施

除已宣布的投资公司外，这些公司的一些原所有者选择成为Lineage的投资者，将其部分公司销售收入用于投资Lineage的股权。

Lineage是全球首屈一指的温控仓库网络供应商，在北美、欧洲、亚洲、澳大利亚、新西兰和南美的15个国家拥有340多个地处战略要地的设施，可提供逾21亿立方英尺的仓储容量。2020年，Lineage完成了38项收购，在11个国家新增128个设施，新聘5,000多名员工。同样在2020年，Lineage还通过收购Cryo-Trans成为首家提供冷藏和绝缘轨道车解决方案的温控仓储提供商。

公司还宣布了新成员John Carrafiell随着此次股权融资加入董事会，他是BentallGreenOak的高级管理合伙人兼联合创始人，在房地产和资本市场拥有33年的管理经验。BentallGreenOak是一家全球领先的房地产投资管理和咨询公司，也是一家全球公认的房地产服务提供商，旗下资产管理规模(AUM)为530亿美元。Carrafiell先前是摩根士丹利房地产(Morgan Stanley Real Estate, MSRE)的全球联席主管，负责运营全球房地产投资银行平台和本金投资业务，在超过33个国家的资产管理规模达1,000亿美元。

Carrafiell表示：“在意识到Lineage令人振奋且行业领先的创新通道以及广泛的增长机遇通道后，BentallGreenOak很高兴通过近期的投资成为公司的最大投资者之一。在过去的六个月里，我作为一名Lineage董事会观察员，已经看到了公司通过加强管理和收购获得持续发展的非凡能力。尽管新冠疫情仍在持续，公司仍未错过任何机会。”

关于Lineage Logistics

Lineage Logistics是全球首屈一指的创新型温控工业房地产投资信托(REIT)和物流解决方案提供商。Lineage拥有端对端物流解决方案专长，并综合了无与伦比的不动产网络及技术运用，可促进食品安全，提升配送效率，推进可持续发展，减少环境影响并减少供应链浪费。因此，Lineage帮助从财富500强公司到小型家族企业的各种规模客户提高效率并保护其温控供应链的完整性。自2008年以来，Lineage的冷藏容量已实现每年60%的增长，达到21亿立方英尺，使其成为全球规模首屈一指的温控工业REIT。凭借行业领先的创新，公司在《Fast Company》杂志2019全球创新企业年度榜单上荣膺数据科学企业榜首，同时在该杂志对全球数千家公司的评估中综合排名第23位。(www.lineagelogistics.com)

关于Bay Grove

Bay Grove是一家本金投资公司，致力于与强大管理团队合作投资并建立长期平台投资。自2008年以来，Bay Grove通过与企业家、客户和员工合作完成一系列收购和投资创立了Lineage Logistics。公司在仓储和物流行业拥有丰富经验，并寻求在其他具有吸引力的领域进行投资。Bay Grove的总部位于旧金山。(www.bay-grove.com)

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