Total renforce son engagement à faire de Singapour une plateforme majeure d’avitaillement en GNL marin pour l’Asie

L’Autorité Maritime et Portuaire de Singapour (MPA - Maritime and Port Authority of Singapore) a octroyé une troisième licence d’avitaillement en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) à la filiale de Total en charge de ses activités mondiales d’avitaillement en carburants marins, Total Marine Fuels Private Limited, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2022.

Cette attribution fait suite à l’accord de 10 ans signé par Total en 2019 pour le développement d’une chaîne logistique d’avitaillement en GNL dans le port de Singapour. Elle vient réaffirmer l’engagement de la Compagnie à contribuer à l’ambition de Singapour de devenir une plateforme de tout premier plan pour l’avitaillement en GNL en Asie. Cette attribution souligne également la confiance qu’a Total dans le rôle que joue le gaz naturel dans la transition énergétique du secteur maritime mais aussi dans sa capacité à réduire davantage les émissions de carbone des navires, notamment grâce au développement et à la future mise sur le marché de bioGNL neutre en carbone.

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu auprès de l’Autorité Maritime et Portuaire de Singapour cette licence d’avitaillement en GNL. Avec ses 20 % de parts de marché, Singapour est actuellement la plus grande plate-forme d’avitaillement au monde. Elle occupe donc une place de choix pour devenir un hub de premier plan dans l’utilisation du GNL en tant que carburant marin, commente Alexis Vovk, Directeur général Marketing & Services de Total. « En Asie, la demande en GNL marin ne cesse de croître et la contribution de Singapour est essentielle au développement de ce marché mondial. Total poursuivra ses investissements pour valoriser davantage sa chaîne logistique intégrée de gaz naturel auprès des clients opérant dans cette région importante, avec l’objectif de servir plus de 10 % du marché mondial de l’avitaillement en GNL. »

Total a largement investi dans les infrastructures GNL, indispensables pour accompagner ses clients maritimes dans l’utilisation de ce carburant marin. Depuis novembre 2020, Total affrète le plus gros navire avitailleur au monde de GNL, la « Gas Agility », dans le port de Rotterdam. D’ici 2022, la Compagnie affrètera un nouveau navire avitailleur de GNL à Marseille (France), tout en alimentant le Port de Singapour via un troisième navire. Dans le cadre de sa stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, Total a également signé des accords pour affréter deux tankers de type VLCC (Very Large Crude Carrier) et quatre navires de type Aframax, tous équipés d’une propulsion GNL et devant respectivement être livrés en 2022 et 2023.

Les efforts engagés par Total pour développer l’avitaillement en GNL dans le transport maritime sont en ligne avec son ambition d’atteindre la neutralité carbone (Net Zero) à horizon 2050, en phase avec la société. Cette démarche également illustre la stratégie marketing plus large de Total à l’égard des différentes industries que la Compagnie fournit, en se concentrant sur les solutions permettant de réduire l’intensité carbone des produits énergétiques utilisés par ses clients à travers le monde.

Total, 2ème plus grand acteur privé de GNL au monde

Total est le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, affichant un portefeuille global de près de 50 Mtpa à l’horizon 2025 et une part de marché mondiale de l’ordre de 10 %. Le Groupe bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production et liquéfaction de gaz, transport et trading de GNL, regazéification et contribution au développement de la filière GNL pour le transport maritime. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction implantées au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Australie et en Angola, le Groupe commercialise du GNL sur l’ensemble des marchés mondiaux.

À propos de Total à Singapour

Total est implanté à Singapour depuis près de 40 an et y emploie environ 600 employés au sein de ses sièges régionaux, usines et unités de recherche et développement. La plupart des activités de la Compagnie sont représentées dans le pays: Exploration-Production, Gaz, Renouvelables & Électricité (Total Eren, Total Solar), Marketing & Services (avec notamment la plus grande usine mondiale de blending de lubrifiants de Total, située à Tuas, et le siège mondial de Total Marine Fuels Global Solutions), Trading & Shipping, Batteries (Saft), Solutions intelligentes pour l’automobile et l’aviation (Hutchinson).

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

