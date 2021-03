LONDEN--(BUSINESS WIRE)--De Blue Sky Aviation-strategie beheerd door EnTrust Global (“EnTrust”), een toonaangevende alternatieve vermogensbeheerder, en fondsen beheerd door Strategic Value Partners, LLC en zijn dochterondernemingen (“SVPGlobal”), een wereldwijde investering bedrijf, hebben vandaag aangekondigd dat ze een definitieve overeenkomst zijn aangegaan om de Aviation Investment and Asset Management-activiteiten (de “Business”) van DVB Bank Group over te nemen. De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 worden afgerond.

The Business, een van de top 10 luchtvaartservicebedrijven wereldwijd, zal worden overgenomen via een nieuw opgerichte Britse onderneming, Deucalion Aviation Limited (“Deucalion” of de “het bedrijf”). Tegenwoordig is het bedrijf een wereldwijd platform voor luchtvaartbeheer dat uitgebreide gebruiksklare oplossingen biedt voor financiële investeerders die kapitaal willen inzetten in vliegtuigactiva, door middel van creatie, structurering, uitvoering, fondsbeheer en een volwaardige reeks serviceactiviteiten, waaronder remarketing van vliegtuigen, technische beheer, leasebeheer en consultancy. Het 45-koppige team beheert ongeveer 160 vliegtuigen die verhuurd zijn aan meer dan 80 luchtvaartmaatschappijen wereldwijd, wat neerkomt op een totale vermogenswaarde van ongeveer $ 5 miljard.

