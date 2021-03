Angelini Pharma sceglie l’Intelligenza Artificiale di AiDEA per accelerare il percorso verso la Digital Transformation e la crescita internazionale

VERONA, Italia--(BUSINESS WIRE)--Trueblue, fornitore leader di soluzioni AI per il CRM operativo e analitico nel settore Life Science, annuncia che Angelini Pharma, nell'ambito di un importante processo di trasformazione digitale globale, ha scelto AiDEA, la prima soluzione AI-Digital Cloud Pharma CRM basata su Microsoft Dynamics 365. Angelini Pharma è un'azienda farmaceutica leader impegnata ad aiutare i pazienti nelle aree terapeutiche del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e Salute Mentale (incluso il dolore), Malattie Rare e Consumer Healthcare.

La nuova visione digitale di Angelini è quella di riposizionare ed elevare le sue capacità di Customer Engagement utilizzando l'Intelligenza Artificiale, implementando un innovativo sistema CRM AI-Driven. Questo delinea non solo un chiaro percorso verso il Digitale, ma anche la volontà di andare a livello internazionale attraverso le migliori pratiche che consentono le interazioni con i clienti chiave, sostenendo la crescita globale dell'azienda, evolvendo così le sue capacità commerciali e operative.

Angelini Pharma implementerà la suite AiDEA CRM in più di 24 filiali nel mondo, offrendo ai propri dipendenti una vasta gamma di applicazioni di Intelligenza Artificiale. L'azienda leader nel settore Pharma potrà così usufruire di actionable insight e algoritmi di ottimizzazione omni-channel progettati per massimizzare l'utilizzo delle risorse, ottimizzare le attività di Customer Engagement su tutti i canali e soddisfare al meglio le esigenze di ogni stakeholder.

Dopo un accurato processo di valutazione del partner ideale e a seguito di un precedente progetto di Data Warehouse e Corporate Business Intelligence di successo, Angelini Pharma ha scelto Trueblue, che ha dimostrato le competenze, l'innovazione, la flessibilità e il vantaggio commerciale delle sue piattaforme basate su tecnologie Microsoft.

"Abbiamo deciso di potenziare l'implementazione della nostra strategia Multicanale per supportare al meglio la nostra trasformazione in corso, e mentre avanzavamo in modo significativo, ci siamo resi conto della necessità di accelerare ulteriormente allargandoci anche a soluzioni basate sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale", afferma Pierluigi Antonelli, CEO di Angelini Pharma. "La Suite AiDEA di Trueblue ci permette di sfruttare i nostri investimenti esistenti accelerando al contempo la nostra trasformazione in AI per garantire che le nostre filiali possano servire meglio i loro clienti".

A livello globale, le aziende che stanno strategicamente scalando l'intelligenza artificiale riportano un ritorno sugli investimenti quasi tre volte maggiore rispetto a quelle che stanno semplicemente sperimentando.

"Siamo entusiasti di questa relazione che dura da diversi anni e che rende Angelini Pharma protagonista di un nuovo paradigma, in questo momento storico particolarmente importante per il contesto farmaceutico", afferma Marco Bonesini - CEO & Co-founder di Trueblue.

"Il nostro obiettivo è quello di contribuire alla crescita di Angelini Pharma a livello internazionale con la forza di AiDEA e tutte le potenzialità di una soluzione omni-channel AI-Driven basata su Microsoft Dynamics 365, che è davvero pronta a cambiare il mercato del CRM nel settore farmaceutico".

Elena Bonfiglioli, EMEA Healthcare Lead di Microsoft Corp. ha aggiunto: "AiDEA, consente alle aziende farmaceutiche le capacità e gli strumenti per offrire esperienze superiori in ogni interazione con i loro clienti. L'integrazione con Dynamics 365 supporta le aziende farmaceutiche nella loro transizione digitale".