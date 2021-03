Alliant Energy devient active sur la plateforme d’ETRM d’entreprise de PCI pour le négoce d’électricité, de charbon et de gaz

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--PCI, principal fournisseur de logiciels d’entreprise sécurisés et fiables pour les sociétés énergétiques, a annoncé aujourd’hui qu’Alliant Energy, important fournisseur d’énergie, détenu par des investisseurs, était désormais actif sur sa plateforme de Négoce d’énergie et gestion du risque (Energy Trading and Risk Management, ETRM) pour le négoce d’électricité, de charbon et de gaz.

Alliant Energy exploite la Plateforme PCI depuis plusieurs années pour optimiser sa participation sur le marché des Opérateurs de système indépendants du centre du continent (Midcontinent Independent System Operator, MISO). Dans le cadre de son initiative de numérisation, Alliant Energy s’est lancée dans le projet de remplacer sa solution préexistante afin de gagner en évolutivité, d’améliorer l’intégration, d’optimiser les efficiences, et de tirer parti de l’automatisation.

Tous deux partenaires de confiance, Alliant Energy et PCI ont travaillé ensemble pour étendre l’écosystème informatique d’Alliant Energy, afin de couvrir un large éventail de fonctions ETRM, parmi lesquelles :

Gestion des échanges commerciaux de produits

Gestion et planification des contrats d’achat d’électricité

Marquage électronique pour les GFA

Contrôle commercial et de solvabilité des contreparties

Évaluations d’accords complexes

Gestion des positions et rapports de profits et pertes

Règlements et facturation

Intégration des registres généraux

Rapports de conformité

La Plateforme d’ETRM de PCI communique au travers des différents départements et fonctions d’entreprise, fournissant ainsi un point de vue complet sur toutes les activités de négoce d’énergie. Son architecture flexible offre richesse de fonctionnalités dans les rapports, extraction de données, intégration des systèmes, et automatisation des processus d’entreprise.

« Alliant Energy est pour nous un partenaire stratégique précieux », a déclaré Khai Le, vice-président principal de PCI. « Cette entrée en activité représente une nouvelle et formidable collaboration entre nos équipes, et fixera une référence pour les mises en œuvre similaires d’autres sociétés. »

Alliant Energy possède un portefeuille d’installations de production électrique reposant sur une combinaison diverse de carburants, dont le charbon, le gaz naturel et les ressources renouvelables. Dans le cadre de sa feuille de route pour des énergies propres, Alliant Energy espère atteindre zéro émission nette de dioxyde de carbone (CO 2 ) d’ici 2050 pour l’électricité qu’elle produit, en éliminant le charbon de sa flotte de production, tout en augmentant l’utilisation de ressources renouvelables telles que l’énergie solaire.

La Plateforme d’ETRM de PCI offre des capacités uniques permettant aux sociétés énergétiques de consolider les applications préexistantes dans le cadre d’un écosystème intégré, simple et rentable, dont la pérennité est assurée, et qui s’accompagne d’un service et support clients sans faille.

À propos de PCI

PCI est le principal fournisseur de logiciels de gestion de l’énergie, de support client supérieur, et de services à valeur ajoutée pour les sociétés énergétiques du monde entier. Nous bâtissons et redéfinissons des outils logiciels destinés à répondre aux besoins sans cesse changeants des acteurs du marché énergétique, parmi lesquels les fournisseurs d’énergie (services détenus par des investisseurs, services publics de l’énergie, et services coopératifs), les acteurs marketing et de négoce dans le domaine énergétique, ainsi que les producteurs d’énergie indépendants. Plus de la moitié de l’énergie produite en Amérique du Nord est optimisée en utilisant la Plateforme PCI, et plus de 70 % des sociétés de services énergétiques et de service public figurant au classement Fortune 500 aux États-Unis sont clientes de PCI. PCI est une société privée basée à Norman, dans l’Oklahoma, qui possède également des bureaux à Houston (Texas), Raleigh (Caroline du Nord), et Mexico. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de PCI.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.