LAVAL, Quebec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences is er trots op preklinische onderzoeken te hebben uitgevoerd voor Verve Therapeutics die de ontwikkeling en vooruitgang van Verve’s benadering van genbewerking voor de behandeling van hart- en vaatziekten ondersteunen. Het team van Altasciences in Seattle voerde intraveneuze preklinische onderzoeken uit, waaronder ondersteunende analyses van farmacodynamische markers en DNA-bewerking van de hele lever, bij niet-menselijke primaten, die aantonen dat een enkele intraveneuze infusie van de geneditor van Verve een vermindering van 59% van het bloed met lage dichtheid lipoproteïne-cholesterol opleverde (LDL-C) na twee weken, die langer dan zes maanden na de behandeling is gehandhaafd. Er werden geen bijwerkingen gemeld tijdens het onderzoek en in onderzoeken met primaire menselijke hepatocyten werd duidelijk bewijs van on-target editing waargenomen.

