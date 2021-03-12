MANSCAPED™與雪梨雄雞隊延長合作關係，作為其腰部以下理容的官方合作夥伴共同開啟第二個賽季

2021年賽季，男士腰部以下理容領域的全球領導者MANSCAPED與NRL著名俱樂部雪梨雄雞繼續合作，並升級合作頭銜

MANSCAPED is designated the Official Below-the-Waist Grooming Partner of the Sydney Roosters for the 2021 NRL season. (Photo: Business Wire)

  • MANSCAPED is designated the Official Below-the-Waist Grooming Partner of the Sydney Roosters for the 2021 NRL season. (Photo: Business Wire)

  • The Roosters’ home turf, Sydney Cricket Ground, is located on the doorstep of Australia's most vibrant harbor city and central business district. MANSCAPED’s tri-level logo representation adds a little added flair.(Photo: Business Wire)

  • MANSCAPED is excited to support the Club on and off the field again this season. Help us cheer on the Roosters beginning this Friday, March 12th, as they take on the Sea Eagles. #EastsToWin (Photo: Business Wire)

聖地牙哥--()--(美國商業資訊)--喔喔喔！新賽季開始了，MANSCAPED™二度亮相！今天，全球成長最快的男士理容品牌MANSCAPED™與澳洲國家橄欖球聯盟(NRL)老牌勁旅雪梨雄雞隊(Sydney Roosters)自豪地宣佈，雙方將在2021年賽季延續合作關係。

儘管在2020年經歷了諸多坎坷曲折，但我們的贊助商事業仍然取得成功，雖然遠隔千山萬水，但我們與志同道合的合作品牌依然靈犀相通，共同合作，讓球迷積極參與，讓球員保持最佳狀態......橫掃澳洲大陸乃至整個世界。今年，雙方對合作關係進行了升級，並啟用更大膽的贊助稱號——腰部以下理容官方合作夥伴，毋庸諱言，新賽季MANSCAPED的目標肯定是為球場、看臺和更衣室帶來更多的魔力，新賽季將於本週五（3月12日）揭開序幕，屆時雄雞隊將在主場迎戰海鷹隊(Sea Eagles)。

MANSCAPED創辦人兼執行長Paul Tran表示：「雪梨雄雞隊是我們首批國際球隊合作夥伴之一，幫助MANSCAPED的運動行銷部門加強了信心，並推動我們運動合作夥伴業務的全球成長。此項合作使雙方建立了獨一無二的互惠互利關係，同時提升了兩個品牌，在2020年全球運動市場的一片愁雲之中，為大家帶來了寶貴的信心和久違的輕鬆感。我們期待在第二個合作賽季中，能夠與雄雞隊及NRL的全球觀眾和忠實球迷進一步互動，繼續加強雙方的合作關係。」

在與MANSCAPED成功合作了一個賽季之後，雄雞隊營運長Jarrod Johnstone很高興能在2021年繼續雙方的合作，他表示：「去年，整個俱樂部非常享受與MANSCAPED的合作。我們不僅在球場上得到MANSCAPED的支持，在球場外也使用他們的產品，球員和工作人員對此都非常滿意。MANSCAPED是國際品牌，在運動界擁有強大的合作夥伴陣容，我們期待在2021年新賽季與他們一起分享成功。」

該合作關係中最具代表性的部分將延續到本賽季，即在雪梨板球場(Sydney Cricket Ground)看臺上的三層高MANSCAPED LED標誌展示。雪梨板球場是雄雞隊的主場，也是澳洲極具傳奇色彩、頗受民眾喜歡的知名公共體育場之一，這是一座令人心潮澎湃的地標性建築，能夠在這裡展示，MANSCAPED倍感榮幸。當雄雞隊在賽場上的分數領先時，更多靜態看板將會適時出現在比賽現場。MANSCAPED也將被整合到俱樂部的數位資產中，推送給該俱樂部龐大的全球粉絲群。

此外，如上所述，球員們非常喜歡的一項合作福利是使用MANSCAPED的尊享系列理容和衛生工具及噴洗液產品。憑藉增添自信、清潔和腰部以下魅力，我們期待雄雞隊能在本賽季奪得聯賽冠軍。

關於雪梨雄雞隊：

雪梨雄雞隊是一家基金會俱樂部，自1908年澳洲橄欖球聯盟成立以來，該俱樂部是唯一一家連續參賽的俱樂部。雪梨雄雞隊是澳洲歷史悠久、成績斐然的運動特許經營球隊之一，有著豐富的傳統，迄今為止已獲得15次聯賽冠軍。俱樂部是世界知名的精英橄欖球聯賽——澳洲國家橄欖球聯盟(NRL)——旗下的16個特許經營球隊之一。雪梨雄雞隊的傳統標誌色為紅、白、藍三色，代表雪梨東郊沿海地區。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.roosters.com.au

關於MANSCAPED™：

MANSCAPED 由Paul Tran創立於2016年，總部位於加州聖地牙哥，是男士腰部以下理容和衛生領域的全球領導者。公司的系列產品只包括優質的工具、洗護液和配件，以提供簡單、有效和升級的男性理容過程。MANSCAPED在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、英國、歐盟、挪威和瑞士等30多個國家和地區提供直達消費者的發貨服務。零售地點包括遍佈美國的Target和Best Buy賣場，不久將增加更多國內和國際零售地點。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽公司官網，或者在FacebookInstagramTwitterTikTokYouTube和Triller上關注我們。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人：
Allison Frazier，MANSCAPED, Inc.公關總監
allison@manscaped.com
925-216-2791

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