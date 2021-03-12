MANSCAPED™與雪梨雄雞隊延長合作關係，作為其腰部以下理容的官方合作夥伴共同開啟第二個賽季

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--喔喔喔！新賽季開始了，MANSCAPED™二度亮相！今天，全球成長最快的男士理容品牌MANSCAPED™與澳洲國家橄欖球聯盟(NRL)老牌勁旅雪梨雄雞隊(Sydney Roosters)自豪地宣佈，雙方將在2021年賽季延續合作關係。

儘管在2020年經歷了諸多坎坷曲折，但我們的贊助商事業仍然取得成功，雖然遠隔千山萬水，但我們與志同道合的合作品牌依然靈犀相通，共同合作，讓球迷積極參與，讓球員保持最佳狀態......橫掃澳洲大陸乃至整個世界。今年，雙方對合作關係進行了升級，並啟用更大膽的贊助稱號——腰部以下理容官方合作夥伴，毋庸諱言，新賽季MANSCAPED的目標肯定是為球場、看臺和更衣室帶來更多的魔力，新賽季將於本週五（3月12日）揭開序幕，屆時雄雞隊將在主場迎戰海鷹隊(Sea Eagles)。

MANSCAPED創辦人兼執行長Paul Tran表示：「雪梨雄雞隊是我們首批國際球隊合作夥伴之一，幫助MANSCAPED的運動行銷部門加強了信心，並推動我們運動合作夥伴業務的全球成長。此項合作使雙方建立了獨一無二的互惠互利關係，同時提升了兩個品牌，在2020年全球運動市場的一片愁雲之中，為大家帶來了寶貴的信心和久違的輕鬆感。我們期待在第二個合作賽季中，能夠與雄雞隊及NRL的全球觀眾和忠實球迷進一步互動，繼續加強雙方的合作關係。」

在與MANSCAPED成功合作了一個賽季之後，雄雞隊營運長Jarrod Johnstone很高興能在2021年繼續雙方的合作，他表示：「去年，整個俱樂部非常享受與MANSCAPED的合作。我們不僅在球場上得到MANSCAPED的支持，在球場外也使用他們的產品，球員和工作人員對此都非常滿意。MANSCAPED是國際品牌，在運動界擁有強大的合作夥伴陣容，我們期待在2021年新賽季與他們一起分享成功。」

該合作關係中最具代表性的部分將延續到本賽季，即在雪梨板球場(Sydney Cricket Ground)看臺上的三層高MANSCAPED LED標誌展示。雪梨板球場是雄雞隊的主場，也是澳洲極具傳奇色彩、頗受民眾喜歡的知名公共體育場之一，這是一座令人心潮澎湃的地標性建築，能夠在這裡展示，MANSCAPED倍感榮幸。當雄雞隊在賽場上的分數領先時，更多靜態看板將會適時出現在比賽現場。MANSCAPED也將被整合到俱樂部的數位資產中，推送給該俱樂部龐大的全球粉絲群。

此外，如上所述，球員們非常喜歡的一項合作福利是使用MANSCAPED的尊享系列理容和衛生工具及噴洗液產品。憑藉增添自信、清潔和腰部以下魅力，我們期待雄雞隊能在本賽季奪得聯賽冠軍。

關於雪梨雄雞隊：

雪梨雄雞隊是一家基金會俱樂部，自1908年澳洲橄欖球聯盟成立以來，該俱樂部是唯一一家連續參賽的俱樂部。雪梨雄雞隊是澳洲歷史悠久、成績斐然的運動特許經營球隊之一，有著豐富的傳統，迄今為止已獲得15次聯賽冠軍。俱樂部是世界知名的精英橄欖球聯賽——澳洲國家橄欖球聯盟(NRL)——旗下的16個特許經營球隊之一。雪梨雄雞隊的傳統標誌色為紅、白、藍三色，代表雪梨東郊沿海地區。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.roosters.com.au。

關於MANSCAPED™：

MANSCAPED 由Paul Tran創立於2016年，總部位於加州聖地牙哥，是男士腰部以下理容和衛生領域的全球領導者。公司的系列產品只包括優質的工具、洗護液和配件，以提供簡單、有效和升級的男性理容過程。MANSCAPED在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、英國、歐盟、挪威和瑞士等30多個國家和地區提供直達消費者的發貨服務。零售地點包括遍佈美國的Target和Best Buy賣場，不久將增加更多國內和國際零售地點。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽公司官網，或者在Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、YouTube和Triller上關注我們。

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