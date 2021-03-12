MANSCAPED™与悉尼雄鸡队延长合作关系，作为其官方腰部以下护理合作伙伴共同开启第二个赛季

2021赛季，男士腰部以下护理领域全球领导者MANSCAPED与NRL著名俱乐部悉尼雄鸡继续合作，并升级合作头衔

MANSCAPED is designated the Official Below-the-Waist Grooming Partner of the Sydney Roosters for the 2021 NRL season. (Photo: Business Wire)

  • MANSCAPED is designated the Official Below-the-Waist Grooming Partner of the Sydney Roosters for the 2021 NRL season. (Photo: Business Wire)

  • The Roosters’ home turf, Sydney Cricket Ground, is located on the doorstep of Australia's most vibrant harbor city and central business district. MANSCAPED’s tri-level logo representation adds a little added flair.(Photo: Business Wire)

  • MANSCAPED is excited to support the Club on and off the field again this season. Help us cheer on the Roosters beginning this Friday, March 12th, as they take on the Sea Eagles. #EastsToWin (Photo: Business Wire)

圣迭戈--()--(美国商业资讯)--喔喔喔！新赛季开始了，MANSCAPED™二度亮相！今天，全球快速增长的男士美容品牌MANSCAPED™与澳大利亚国家橄榄球联盟(NRL)老牌劲旅悉尼雄鸡队(Sydney Roosters)自豪地宣布，双方将在2021赛季延续合作关系。

尽管在2020年经历了诸多坎坷曲折，但我们的赞助商事业仍然取得了成功，虽然远隔千山万水，但我们与志同道合的合作品牌依然灵犀相通，协同合作，让球迷积极参与，让球员保持最佳状态......横扫澳洲大陆乃至整个世界。今年，双方对合作关系进行了升级，并启用更大胆的赞助称号——官方腰部以下护理合作伙伴，毋庸讳言，新赛季MANSCAPED的目标肯定是为球场、看台和更衣室带来更多的魔力，新赛季将于本周五（3月12日）揭开战幕，届时雄鸡队将在主场迎战海鹰队(Sea Eagles)。

MANSCAPED创始人兼首席执行官Paul Tran表示：“悉尼雄鸡队是我们首批国际球队合作伙伴之一，帮助MANSCAPED的体育营销部门增强了信心，并推动我们体育合作伙伴业务的全球增长。通过合作，双方建立了独一无二的互惠互利关系，同时提升了两个品牌，在2020年全球体育市场的一片愁云之中，给所有人带来了宝贵的信心和久违的轻松感。我们期待在第二个合作赛季中，能够与雄鸡队及NRL的全球观众和忠实球迷进一步互动，继续加强双方的合作关系。”

在与MANSCAPED成功合作了一个赛季之后，雄鸡队首席运营官Jarrod Johnstone很高兴能在2021年继续双方的合作，他表示：“去年，整个俱乐部非常享受与MANSCAPED的合作。我们不仅在球场上得到MANSCAPED的支持，在球场外也使用他们的产品，球员和工作人员对此都非常满意。MANSCAPED是一个国际品牌，在体育界拥有强大的合作伙伴阵容，我们期待着在2021年新赛季与他们一起分享成功。”

该合作关系中最具标志性的部分将延续到本赛季，即在悉尼板球场(Sydney Cricket Ground)看台上的三层高MANSCAPED LED标识展示。悉尼板球场是雄鸡队的主场，也是澳大利亚极具传奇色彩、颇受民众喜欢的知名公共体育场之一，这是一座令人心潮澎湃的地标性建筑，能够在这里展示，MANSCAPED倍感荣幸。当雄鸡队在赛场上比分领先时，额外的静态标识将会适时出现在比赛现场。MANSCAPED也将被整合到俱乐部的数字资产中，推送给该俱乐部庞大的全球粉丝群。

此外，如上所述，球员们非常喜欢的一项合作福利是使用MANSCAPED的尊享系列护理和卫生工具及喷洗液产品。凭借增强的自信、清洁和腰部以下魅力，我们期待雄鸡队能在本赛季夺得联赛冠军。

关于悉尼雄鸡队：

悉尼雄鸡队是一家基金会俱乐部，自1908年澳大利亚橄榄球联盟成立以来，该俱乐部是唯一一家连续参赛的俱乐部。悉尼雄鸡队是澳大利亚历史悠久、成绩斐然的体育特许经营球队之一，有着丰富的传统，迄今为止已获得15次联赛冠军。俱乐部是世界知名的精英橄榄球联赛——澳大利亚国家橄榄球联盟(NRL)——旗下的16个特许经营球队之一。悉尼雄鸡队的传统标志色为红、白、蓝三色，代表悉尼东郊沿海地区。如需了解更多信息，请访问www.roosters.com.au

关于MANSCAPED™：

MANSCAPED 由Paul Tran创立于2016年，总部位于加州圣迭戈，是男士腰部以下护理和卫生领域的全球领导者。公司的系列产品只包括优质的工具、洗护液和配饰，以实现简单、高效和增强的男性护理过程。MANSCAPED在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、欧盟、挪威和瑞士等30多个国家和地区提供直达消费者的发货服务。零售投放包括遍布美国的Target和Best Buy卖场，不久将增加更多国内和国际零售地点。如需了解更多信息，请访问公司官网，或者在FacebookInstagramTwitterTikTokYouTube和Triller上关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：
Allison Frazier，MANSCAPED, Inc.公关总监
allison@manscaped.com
925-216-2791

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