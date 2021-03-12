MANSCAPED™与悉尼雄鸡队延长合作关系，作为其官方腰部以下护理合作伙伴共同开启第二个赛季

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--喔喔喔！新赛季开始了，MANSCAPED™二度亮相！今天，全球快速增长的男士美容品牌MANSCAPED™与澳大利亚国家橄榄球联盟(NRL)老牌劲旅悉尼雄鸡队(Sydney Roosters)自豪地宣布，双方将在2021赛季延续合作关系。

尽管在2020年经历了诸多坎坷曲折，但我们的赞助商事业仍然取得了成功，虽然远隔千山万水，但我们与志同道合的合作品牌依然灵犀相通，协同合作，让球迷积极参与，让球员保持最佳状态......横扫澳洲大陆乃至整个世界。今年，双方对合作关系进行了升级，并启用更大胆的赞助称号——官方腰部以下护理合作伙伴，毋庸讳言，新赛季MANSCAPED的目标肯定是为球场、看台和更衣室带来更多的魔力，新赛季将于本周五（3月12日）揭开战幕，届时雄鸡队将在主场迎战海鹰队(Sea Eagles)。

MANSCAPED创始人兼首席执行官Paul Tran表示：“悉尼雄鸡队是我们首批国际球队合作伙伴之一，帮助MANSCAPED的体育营销部门增强了信心，并推动我们体育合作伙伴业务的全球增长。通过合作，双方建立了独一无二的互惠互利关系，同时提升了两个品牌，在2020年全球体育市场的一片愁云之中，给所有人带来了宝贵的信心和久违的轻松感。我们期待在第二个合作赛季中，能够与雄鸡队及NRL的全球观众和忠实球迷进一步互动，继续加强双方的合作关系。”

在与MANSCAPED成功合作了一个赛季之后，雄鸡队首席运营官Jarrod Johnstone很高兴能在2021年继续双方的合作，他表示：“去年，整个俱乐部非常享受与MANSCAPED的合作。我们不仅在球场上得到MANSCAPED的支持，在球场外也使用他们的产品，球员和工作人员对此都非常满意。MANSCAPED是一个国际品牌，在体育界拥有强大的合作伙伴阵容，我们期待着在2021年新赛季与他们一起分享成功。”

该合作关系中最具标志性的部分将延续到本赛季，即在悉尼板球场(Sydney Cricket Ground)看台上的三层高MANSCAPED LED标识展示。悉尼板球场是雄鸡队的主场，也是澳大利亚极具传奇色彩、颇受民众喜欢的知名公共体育场之一，这是一座令人心潮澎湃的地标性建筑，能够在这里展示，MANSCAPED倍感荣幸。当雄鸡队在赛场上比分领先时，额外的静态标识将会适时出现在比赛现场。MANSCAPED也将被整合到俱乐部的数字资产中，推送给该俱乐部庞大的全球粉丝群。

此外，如上所述，球员们非常喜欢的一项合作福利是使用MANSCAPED的尊享系列护理和卫生工具及喷洗液产品。凭借增强的自信、清洁和腰部以下魅力，我们期待雄鸡队能在本赛季夺得联赛冠军。

关于悉尼雄鸡队：

悉尼雄鸡队是一家基金会俱乐部，自1908年澳大利亚橄榄球联盟成立以来，该俱乐部是唯一一家连续参赛的俱乐部。悉尼雄鸡队是澳大利亚历史悠久、成绩斐然的体育特许经营球队之一，有着丰富的传统，迄今为止已获得15次联赛冠军。俱乐部是世界知名的精英橄榄球联赛——澳大利亚国家橄榄球联盟(NRL)——旗下的16个特许经营球队之一。悉尼雄鸡队的传统标志色为红、白、蓝三色，代表悉尼东郊沿海地区。如需了解更多信息，请访问www.roosters.com.au。

关于MANSCAPED™：

MANSCAPED 由Paul Tran创立于2016年，总部位于加州圣迭戈，是男士腰部以下护理和卫生领域的全球领导者。公司的系列产品只包括优质的工具、洗护液和配饰，以实现简单、高效和增强的男性护理过程。MANSCAPED在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、欧盟、挪威和瑞士等30多个国家和地区提供直达消费者的发货服务。零售投放包括遍布美国的Target和Best Buy卖场，不久将增加更多国内和国际零售地点。如需了解更多信息，请访问公司官网，或者在Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、YouTube和Triller上关注我们。

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