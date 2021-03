Altasciences réalise des études précliniques pour soutenir l'approche d'édition génique de Verve Therapeutics pour les maladies cardiovasculaires

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences est fier d'avoir réalisé des études précliniques pour le compte de Verve Therapeutics, qui soutiennent le développement et la poursuite de l'approche d'édition génique de Verve dans le traitement des maladies cardiovasculaires. L'équipe d'Altasciences à Seattle a effectué des études précliniques, y compris des analyses de soutien sur des marqueurs pharmacodynamiques et l'édition ADN du foie complet, chez des primates non humains, qui montrent qu'une perfusion intraveineuse unique de l'éditeur génique de Verve permet une réduction de 59% du cholestérol des lipoprotéines de faible densité (LDL) dans le sang à la deuxième semaine, et qui a été maintenue au-delà de six mois après le traitement. Aucun événement indésirable n'a été signalé durant l'étude, et une preuve manifeste d'édition ciblée a été observée durant des études sur des hépatocytes primaires humains.

"Nous sommes ravis d'avoir soutenu la progression des éditeurs géniques de Verve pour les maladies cardiovasculaires, et d'avoir contribué au développement d'une approche novatrice dans le traitement des maladies cardiaques, qui restent la principale cause de mortalité chez les hommes et les femmes au niveau mondial", déclare Mike Broadhurst, directeur général du site d'études précliniques d'Altasciences.

De plus amples renseignements sur le programme de Verve Therapeutics sont disponibles ici.

À propos d'Altasciences

