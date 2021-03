HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--PCI, de toonaangevende leverancier van veilige en betrouwbare bedrijfssoftware voor energiebedrijven, heeft vandaag aangekondigd dat Alliant Energy, een groot nutsbedrijf dat eigendom is van investeerders, nu actief is op zijn energiehandel- en risicobeheerplatform (ETRM) voor handel in elektriciteit, kolen en gas.

Alliant Energy maakt al enkele jaren gebruik van het PCI-platform om zijn deelname aan de Midcontinent Independent System Operator (MISO) -markt te optimaliseren. Als onderdeel van zijn digitaliseringsinitiatief begon Alliant Energy aan het project om zijn oude oplossing te vervangen om schaalbaarheid te verkrijgen, integratie te verbeteren, efficiƫntie te bevorderen en automatisering te benutten.

