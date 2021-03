HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--PCI, prestigioso fornitore di software aziendale sicuro e affidabile per aziende energetiche, ha annunciato oggi che Alliant Energy, grande azienda elettrica indipendente , è ora operativa sulla sua piattaforma per la negoziazione di prodotti energetici e la gestione dei rischi (energy trading and risk management, ETRM) per la negoziazione di energia elettrica, carbone e gas.

Alliant Energy utilizza la piattaforma di PCI da diversi anni per ottimizzare la propria partecipazione al mercato come operatore di sistema indipendente del Midcontinent (Midcontinent Independent System Operator, MISO). Come parte della propria iniziativa di digitalizzazione, Alliant Energy ha intrapreso il progetto per sostituire la propria soluzione tradizionale al fine di accrescere la scalabilità, migliorare l’integrazione, promuovere efficienze e sfruttare l’automazione.

Alliant Energy ha collaborato con il partner di fiducia PCI per espandere il proprio ecosistema IT allo scopo di includere un’ampia gamma di funzioni ETRM, tra cui:

gestione della negoziazione di materie prime multiple;

gestione e pianificazione degli accordi di fornitura di energia elettrica;

etichettatura elettronica (e-tagging) per gli accordi quadro globali (global framework agreements, GFA);

controlli sulle negoziazioni e crediti di controparti;

valutazioni di transazioni complesse;

gestione delle posizioni e dichiarazione di profitti e perdite;

liquidazioni e fatturazione;

integrazione del libro mastro;

reportistica di conformità

La piattaforma ETRM di PCI mette in comunicazione tra loro diverse funzioni e reparti aziendali, fornendo un quadro olistico di tutte le attività relative alla negoziazione di prodotti energetici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.