Lineage Logistics levanta US$ 1,9 bilhão em novo capital para financiar investimentos em capacidade de rede global e tecnologia líder do setor

Lineage Logistics, the world’s largest and most innovative temperature-controlled industrial REIT and logistics solutions provider, will use raised equity to fund global greenfield developments, facility expansions, M&A activity and technology innovations to turbocharge end-to-end supply chain efficiency for customers.

NOVI, Michigan--(BUSINESS WIRE)--A Lineage Logistics, LLC (a “Lineage” ou a “Empresa”), a maior e mais inovadora fornecedora mundial de soluções de logística e fundo de investimento imobiliário (Real Estate Investment Fund, REIT) industrial de temperatura controlada, anunciou hoje que levantou US$ 1,9 bilhão com a venda de participação a novos e existentes parceiros estratégicos. Os investidores participantes incluem BentallGreenOak, D1 Capital Partners, Oxford Properties, CenterSquare Investment Management, MS Tactical Value e Conversant Capital, OP Trust, Cohen & Steers, entre outros.

“Decidimos levantar capital para apoiar os investimentos da Lineage na tecnologia e automação mais modernas do mundo, desenvolvimentos greenfield, expansões de instalações e aquisições contínuas, e fomos atendidos com uma demanda esmagadora de alguns dos melhores respeitados investidores institucionais globais”, disse Greg Lehmkuhl, presidente e diretor executivo da Lineage. “Esta é uma validação clara de nosso modelo de negócios e nossa estratégia consistente e bem sucedida para otimizar as cadeias de suprimentos com temperatura controlada de nossos clientes, que é exatamente como pretendemos aplicar os fundos – para reforçar as experiências de nossos clientes de todos os ângulos e provar-nos como seu parceiro mais valioso”.

Além deste último aumento de capital – que é o maior da empresa desde sua fundação em 2008 e que se segue ao aumento de US$ 1,6 bilhão de setembro – a Lineage também transformou sua estrutura de capital com uma nova linha de crédito rotativo e empréstimo a prazo de US$ 2,8 bilhões em financiamentos REIT tradicionais, tem preços de grau de investimento e torna-se sem garantia em conformidade com convênios de grau de investimentos. Além disso, a nova instalação permite o crescimento da Lineage em todo o mundo, oferecendo empréstimos em várias moedas em várias jurisdições da Lineage. Esta transação representa o primeiro empréstimo vinculado à sustentabilidade da Lineage com três iniciativas ambientais, sociais e de governança (Environmental, Social, and Governance, ESG).

Enquanto a Lineage continua a cumprir seu propósito de transformar a cadeia de abastecimento de alimentos para eliminar o desperdício e ajudar a alimentar o mundo, uma parte significativa do US$ 1,9 bilhão do novo capital será usada para dobrar em novas tecnologias disruptivas para projetar o armazém com temperatura controlada do futuro. Aproveitando sua premiada equipe de cientistas e tecnólogos de dados, a empresa está desenvolvendo um amplo software de programação e automação algorítmica para agilizar suas operações e otimizar cada movimento em seus armazéns. A Lineage – que possui 13 patentes e um histórico de inovações tecnológicas – também anunciou no início deste ano o lançamento da Lineage Link, uma plataforma de experiência do cliente totalmente integrada que fornece visibilidade e colaboração sem precedentes nas cadeias de suprimentos de seus clientes.

Além disso, o novo capital será implantado, em parte, para financiar o desenvolvimento de novos empreendimentos e projetos de expansão de instalações nas regiões operacionais da América do Norte, Europa e Pacífico Asiático. Com foco na necessidade e oportunidade do cliente, a Lineage concluiu recentemente ou tem construção pendente nos seguintes mercados:

Nos EUA:

Charleston, Carolina do Sul

Logan Township, Nova Jersey

Nova Orleans, Louisiana

Portsmouth, Virgínia

Sioux Falls, Dakota do Sul

Stevens Point, Wisconsin

Internacional:

Aarhus (Dinamarca)

Gdansk (Polônia)

Hanói (Vietnã)

Heywood (Reino Unido)

Peterborough (Reino Unido)

Tauranga (Nova Zelândia)

“Tenho orgulho de dizer que a empresa que estamos construindo causou um impacto incrível e transformador em nossos clientes, nos membros de nossa equipe, em nossas comunidades e na indústria mais ampla de temperatura controlada”, disse Adam Forste, co-diretor executivo da Lineage e co-fundador e sócio-gerente sênior da Bay Grove, que fundou e administra a Lineage. “Este capital adicional – de alguns dos nomes mais conceituados no mundo dos investimentos – posiciona a Lineage para um crescimento contínuo e significativo”.

Além do crescimento por meio do desenvolvimento de novos campos e projetos de expansão das instalações, a Lineage continua sua longa história de aquisição das melhores empresas de cadeia de frio em todo o mundo. A empresa anunciou anteriormente uma dúzia de aquisições internacionais e tem o orgulho de também dar as boas-vindas a um grupo de organizações respeitadas para fortalecer suas operações domésticas, incluindo:

Dick Cold Storage, incluindo três locais na área de Greater Columbus, Ohio

Um novo armazém estratégico em Lyndhurst, Virgínia

Armazenamento frio dos Grandes Lagos, incluindo dois locais em Solon, Ohio e Cranberry Township, Pensilvânia

Win Chill Cold Storage, incluindo um local em Sioux Falls, Dakota do Sul

Joliet Cold Storage, incluindo dois locais em Bolingbrook, Illinois e Joliet, Illinois

Vários ex-proprietários dessas empresas, além dos já anunciados, optaram por se tornar investidores na Lineage, transferindo uma parte dos resultados da venda de suas empresas para o capital da Lineage.

A Lineage representa a maior rede de depósitos com temperatura controlada globalmente, com mais de 340 instalações estrategicamente localizadas, oferecendo mais de 2,1 bilhões de pés cúbicos de capacidade e abrangendo 15 países na América do Norte, Europa, Ásia, Austrália, Nova Zelândia e América do Sul. Durante 2020, a Lineage completou 38 aquisições que adicionaram 128 instalações em 11 países, trazendo mais de 5.000 novos funcionários para a organização. Também em 2020, a Lineage se tornou o primeiro fornecedor de armazenamento com temperatura controlada a oferecer soluções de vagões refrigerados e isolados por meio da aquisição da Cryo-Trans.

Em conexão com o aumento de capital, a empresa também anunciou um novo membro do Conselho, o sócio-gerente sênior e cofundador da BentallGreenOak, John Carrafiell, que traz consigo 33 anos de experiência em mercado imobiliário e de capital. Com US$ 53 bilhões em ativos sob gestão (Assets Under Management, AUM), a BentallGreenOak é uma gestora e consultora líder global em investimentos imobiliários, e uma provedora reconhecida mundialmente de serviços imobiliários. Carrafiell foi anteriormente co-chefe global do Morgan Stanley Real Estate (MSRE), onde era responsável por administrar a plataforma de banco de investimentos imobiliários globalmente, bem como o principal negócio de investimentos com US$ 100 bilhões em AUM em mais de 33 países.

“Ao reconhecer o caminho empolgante e líder do setor para inovação da Lineage, bem como seu tremendo pipeline de oportunidades de crescimento, a BentallGreenOak está entusiasmada com o aumento mais recente para se tornar um dos maiores investidores da Empresa”, disse Carrafiell. “Atuando como observador no conselho da Lineage nos últimos seis meses, vi em primeira mão a capacidade extraordinária da empresa de continuar a crescer – tanto organicamente quanto por meio de aquisições – sem perder o ritmo – apesar da pandemia em curso”.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage é a maior e mais inovadora provedora de soluções de logística e REITs industriais com controle de temperatura do mundo. A experiência da Lineage em soluções logísticas completas, sua incomparável rede imobiliária e seu uso de tecnologia se combinam para promover a segurança alimentar, aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, reduzir o impacto ambiental e minimizar o desperdício da cadeia de abastecimento. Como resultado, a Lineage ajuda seus clientes — que abrangem desde empresas Fortune 500 até empresas familiares — a aumentarem a eficiência e protegerem a integridade de sua cadeia de abastecimento com temperatura controlada. A Lineage vem ampliando anualmente em 60% sua capacidade em pés cúbicos desde 2008, alcançando a marca de 2,1 bilhões de pés cúbicos e se tornando o maior fundo de investimento imobiliário (REIT) industrial de temperatura controlada do mundo. Em reconhecimento às inovações líderes da empresa, a Lineage foi reconhecida como a principal empresa de Ciência de Dados na lista anual das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2019 da Fast Company, além de estar classificada globalmente em 23.º lugar em uma avaliação de milhares de empresas em todo o mundo. (www.lineagelogistics.com)

Sobre a Bay Grove

A Bay Grove é uma empresa de investimento de capital dedicada ao investimento em parceria com fortes equipes de gestão e ao desenvolvimento de investimentos em plataformas de longo prazo. Desde 2008, a Bay Grove vem desenvolvendo a Lineage Logistics por meio de aquisições e investimentos realizados em parceria com empreendedores, clientes e funcionários. A empresa tem uma profunda experiência no setor de armazenamento e logística e também procura realizar investimentos em outros setores atrativos. A Bay Grove está sediada em San Francisco, estado norte-americano da Califórnia. (www.bay-grove.com)

