Thales traz funcionalidades de pagamento sem contato ao programa de dispositivos utilizáveis 'Wear ‘N’ Pay' do Axis Bank

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Thales, líder mundial em segurança digital, foi pioneira em possibilitar a conveniência e segurança de pagamentos sem contato ao mercado de dispositivos utilizáveis. Hoje, suas tecnologias potencializam os dispositivos utilizáveis do Axis Bank como um modo de pagamento sem contato seguro e com estilo. O novo modelo de chip da Thales alavanca a solução holística de pagamentos da Tappy Technologies ao Axis Bank para aumentar ainda mais o alcance dos clientes, oferecendo métodos inovadores de compra.

Estes dispositivos utilizáveis de pagamentos sem contato são fáceis de transportar e combinam perfeitamente com a vida diária dos usuários com o mínimo de intrusão.A Thales conseguiu condensar a tecnologia de um cartão de pagamentos sem contato em uma minúscula peça de tecnologia de pagamento seguro - o Thales Gemalto FlexiTag - que pode ser integrado de maneira invisível em várias formas e tamanhos de dispositivos utilizáveis. Desse modo, os clientes do Axis Bank podem desfrutar de bandas de pagamento, chaveiros ou loops para processar transações rápidas sem contato, tudo isso sem ter que pegar uma carteira.

O dispositivo utilizável está diretamente vinculado à conta bancária do cliente e funciona como um cartão de débito. Isto possibilita que as compras sejam realizadas em qualquer local comercial que aceite transações sem contato. Além disso, para facilitar a acessibilidade, os dispositivos utilizáveis do Axis podem ser adquiridos via banco por telefone ou nas agências do Axis Bank.

Sanjeev Moghe, vice-presidente e diretor da divisão Cartões e Pagamentos no Axis Bank, disse: "Com o crescente número de usuários de pagamentos digitais, vemos uma enorme oportunidade nos pagamentos sem contato, que devem continuar a crescer cada vez mais por causa da situação pós-pandemia e da necessidade do distanciamento social. Os pagamentos sem contato são o futuro do setor de pagamentos na Índia. Para ingressar neste mercado, o nosso programa 'Wear ‘N’ Pay' concede conveniência em pagamentos sem contato a um preço acessível, oferecendo um modo de pagamento seguro em qualquer lugar. Estes dispositivos não só têm uma aparência atual, mas também são concebidos de forma que tornem parte de nossas vidas diárias, aumentando assim a adoção de transações sem dinheiro para as necessidades diárias. Estamos confiantes de que o programa 'Wear‘ N ’Pay' será uma proposta de valor atraente para nossos clientes".

Emmanuel de Roquefeuil, vice-presidente e diretor nacional da Thales na Índia, disse: "A Thales sempre foi um importante impulsionador no lançamento de soluções digitais inovadoras e seguras. Estamos felizes em apoiar o Axis Bank com esta experiência inovadora de pagamentos sem contato na Índia. O momento atual é oportuno para a descoberta de novos métodos de pagamentos seguros e é aí que os dispositivos utilizáveis sem contato surgem como uma ótima alternativa. Esperamos liberar todo o potencial digital para nossos clientes e acompanhá-los da melhor maneira possível através deste ecossistema de pagamentos que evolui rapidamente".

Suboor Ahmed, vice-presidente de Parcerias e Operações Estratégicas na Tappy Technologies, disse: "O potencial do mercado de massa indiano para dispositivos utilizáveis ativados sem contato é significativo, e vemos isso se expandindo para uso nos sistemas de transporte público da Índia no futuro. Com as iniciativas visionárias do Axis Bank e o desenvolvimento inovador da Thales no âmbito de dispositivos utilizáveis, a Tappy está extremamente orgulhosa em participar desta cooperação de levar dispositivos utilizáveis com a funcionalidade de pagamentos sem contato a mais pessoas no mundo inteiro".

Com rápida integração em diversos produtos, como relógios, acessórios e muito mais, a tecnologia sem contato faz parte da próxima onda de inovação. Ela está no comando da próxima fase de revolução no campo de tecnologias digitais.

Houve um crescimento significativo na adoção de pagamentos sem contato, tanto a nível mundial quanto na Índia. Os pagamentos sem contato aumentaram em todo o mundo, com a MasterCard relatando um crescimento superior a 40% em transações sem contato no mundo inteiro no primeiro trimestre de 20201.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 17 bilhões em 2020.

Sobre a Thales na Índia

Presente na Índia desde 1953, a Thales tem sede em Nova Delhi e possui outros escritórios e unidades operacionais espalhados por Noida, Gurgaon, Hyderabad, Bengaluru e Mumbai, entre outros. Mais de 1.800 funcionários trabalham com a Thales e suas joint ventures na Índia. Desde o início, a Thales desempenha um papel essencial na história de crescimento da Índia, ao compartilhar suas tecnologias e experiência nos mercados de Defesa, Transporte, Aeroespacial, Identidade Digital e Segurança. A Thales possui dois centros de competência em engenharia na Índia - um em Delhi NCR com foco em identidade digital e negócios de segurança, enquanto o outro em Bengalurus, se concentra em recursos de hardware, software e engenharia de sistemas para os setores civil e de defesa, satisfazendo necessidades a nível mundial.

Sobre o Axis Bank

O Axis Bank é o terceiro maior banco do setor privado na Índia. O Axis Bank oferece todo o espectro de serviços a segmentos de clientes, que abrange grandes e médias corporações, pequenas e médias empresas, agricultura e negócios de varejo. Com suas 4.568 agências domésticas (incluindo balcões de extensão) e 11.629 caixas eletrônicos em todo o país em 31 de dezembro de 2020, a rede do Axis Bank se espalha por 2.521 centros, o que permite ao Axis alcançar um grande grupo de clientes diversificados com vários produtos e serviços. O Axis Group inclui o Axis Mutual Fund, Axis Securities Ltd., Axis Finance, Axis Trustee, Axis Capital, A.TReDS Ltd., Freecharge e Axis Bank Foundation. Para saber mais sobre o Banco, acesse https://www.axisbank.com

Sobre a Tappy Technologies

A Tappy Technologies, com sede em Toronto, Canadá, é líder mundial na integração de pagamentos por dispositivos utilizáveis, com conexão a parcerias bancárias e redes de cartão com operações que abrangem a América do Norte, APAC e EMEA. Nossas ofertas digitais e soluções de etiqueta branca de hardware são totalmente confiáveis e certificadas por normas industriais, incluindo PCI e EMVCo. Dispomos de uma estratégia de solução dupla, dividida em nosso Programa de Credenciais Pré-Carregadas (PLC) e nosso Programa de Serviços de Ativação por Token (TES). As soluções de pagamentos com dispositivos utilizáveis da Tappy Technologies são concebidas para operar em qualquer terminal de ponto de venda sem contato, em todo o mundo. Acrescentamos Pagamento / Controle de Acesso / Geolocalização a relógios, joias e acessórios tradicionais ao provisionar previamente códigos de dados seguros em um chip de elemento menos seguro a bateria. Acesse www.tappytech.com para mais informações.

ACESSE

Thales Group

Página comercial

1 https://newsroom.mastercard.com/latin-america/press-releases/mastercard-study-shows-consumers-in-lac-make-the-move-to-contactless-payments/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.