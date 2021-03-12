Mevion携手合作伙伴建设中国首家儿童质子治疗中心

马萨诸塞州利特尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mevion Medical Systems今天宣布，公司已与上海复旦大学附属儿科医院和上海复星医疗（集团）有限公司签署合作协议，共同建设中国首家儿科质子治疗中心。根据该协议，三方将就质子治疗中心的发展、临床服务、培训和研究活动开展合作。

质子治疗是放疗的高级形式，可减少健康组织所接收的不必要的辐射剂量，防止并发症和继发性癌症。这些优点对儿童癌症患者尤其有益，因为儿童的身体还在生长发育中，更容易受这些不良事件的影响。

据GLOBALCON 2020估计，中国去年新增儿童癌症患者多达36,651人。然而，由于缺乏运营中的质子治疗中心和专业医疗人员，中国儿童患者接受质子治疗的机会受到了极大限制。

Mevion Medical Systems首席执行官Tina Yu表示：“无论对Mevion还是中国儿童患者而言，此次三方合作都是一个重要的里程碑。通过为中国首家儿科医院提供直接使用质子治疗的机会，我们将共同开启患者治疗的新时代，让儿童患者及其家庭可以受益于我们改变生命的技术。我们很自豪能够继续履行我们的使命，让全球每个地方都可以享有质子治疗。”

参加此次签约仪式的还有曾经在罗伯特伍德约翰逊大学医院(Robert Wood Johnson University Hospitals) Laurie质子治疗中心接受质子治疗的12岁癌症康复者Grace Eline，以及密苏里州圣路易斯华盛顿大学巴恩斯-犹太医院(Barnes-Jewish Hospital) Siteman癌症治疗中心Kling质子治疗中心主任、医学博士Stephanie Perkins。两位嘉宾均强调，亟需增加儿科人群接受质子治疗的机会。

新建设的质子治疗中心将位于复旦大学附属儿科医院新虹桥分院（上海星晨儿童医院）。复旦大学附属儿科医院始建于1952年，是中国顶尖的儿童医院之一，在临床服务、教学和科研方面均处于领先地位。

关于Mevion Medical Systems

自2004年以来，Mevion Medical Systems, Inc.一直是用于癌症治疗的紧凑型质子治疗系统的领先提供商。Mevion致力于促进全世界质子治疗设计及其可及性，是首家对这一新单室平台进行创新的公司，并不断推动质子治疗科学及其应用。Mevion的旗舰产品——MEVION S250i质子治疗系统配置HYPERSCAN笔束扫描，是世界上最小的质子治疗系统，扫除了在其他质子治疗系统中常见的尺寸、复杂性和成本方面的障碍。Mevion总部位于马萨诸塞州利特尔顿，在欧洲和亚洲设有分支机构。

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