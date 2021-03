ExOne annonce des avancées scientifiques révolutionnaires pour le secteur automobile: une impression 3D en aluminium à jet liant et un frittage à très haute densité

This image shows the microstructure of an aluminum 6061 part after binder jet 3D printing and sintering. The small grain size and uniform porosity shown here are highly desirable. (Graphic: Business Wire)

This aluminum 6061 engine block model demonstrates the high resolution and geometric control that can be produced in a new patent-pending binder jet 3D printing and sintering process developed by ExOne and Ford Motor Co. (Photo: Business Wire)

NORTH HUNTINGDON, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d'un projet cofinancé par Ford Motor Company et ExOne Company, une équipe d'ingénieurs, des scientifiques des matériaux, et des experts en fabrication ont développé un procédé en instance de brevet permettant une impression 3D à jet liant à la fois rapide et fiable, ainsi qu'un frittage de l'aluminium aux propriétés comparables au moulage sous pression.

Depuis plus de dix ans, les chercheurs ne parvenaient pas à mettre au point un procédé commercialement viable dans ce domaine. Des brevets collaboratifs et individuels devraient être déposés par Ford et ExOne dans le cadre de ce projet en cours.

Certains alliages en aluminium peuvent aujourd'hui être imprimés en 3D à l'aide de lasers, mais le procédé est beaucoup plus lent que celui développé par Ford et ExOne. Le nouveau procédé devrait optimiser l'efficience de Ford en permettant à la société de produire rentablement des pièces complexes, conçues exclusivement pour la fabrication additive, synonyme de réductions en taille et poids, de consolidation des pièces, et d'améliorations de la performance.

"Il s'agit là d'une avancée majeure dans la fabrication de pièces imprimées 3D et frittées pour le secteur automobile", déclare Harold Sears, responsable technique de la fabrication additive chez Ford. "Alors que le procédé par impression 3D est très différent des panneaux d'emboutissage, nous comprenons aujourd'hui mieux le comportement de l'aluminium, ainsi que la valeur qu'il apporte dans les véhicules légers. L'impression 3D en aluminium à haute vitesse génère de nouvelles opportunités que nous commençons à peine à entrevoir étant donné que la fabrication de pièces complexes en aluminium était jusque-là impossible. Cette innovation ouvre la voie à de toutes nouvelles opportunités."

"Le développement d'une méthode rapide, abordable et pratique pour imprimer de l'aluminium en 3D avec des propriétés matérielles traditionnelles est une étape cruciale vers l'allégement d'un plus grand nombre de produits et vers un avenir plus durable", explique John Hartner, PDG d'ExOne. "Nos talentueuses équipes d'ingénieurs et de scientifiques s'attèlent à résoudre les problèmes les plus épineux en matière d'impression 3D. Cette innovation représente une victoire incontestable pour nous tous."

Ce nouveau procédé découle de la technologie des jets liants, largement considérée comme la méthode la plus rapide pour l'impression 3D de métaux à volumes élevés. Il repose sur un fichier numérique permettant la projection rapide d'un liant sur un lit de particules poudrées, par exemple en métal, sable ou céramique, afin de créer une pièce solide, une couche après l'autre. Dans l'impression de métaux, la pièce finie doit être frittée dans un fourneau afin de fusionner les particules en un objet solide. Le processus de chauffage renforce la solidité et l'intégrité du métal et, alors que le procédé de frittage de l'acier inoxydable est maîtrisé de longue date, l'obtention de densités supérieures à 99 pour cent est une véritable découverte industrielle pour l'aluminium.

Le projet conjoint entre Ford et ExOne a vu le jour en 2019. Ford a dirigé les tests de matériaux finaux et de répétabilité afin de vérifier la précision du procédé. L'équipe polyvalente Ford-ExOne travaille activement sur les applications du nouveau matériau et procédé.

La relation entre Ford et ExOne remonte au début des années 2000, lorsque Ford acheta plusieurs imprimantes 3D à sable d'ExOne aux États-Unis afin de créer des moules et des noyaux en sable pour la fonte de métaux. Les imprimantes 3D d'ExOne font partie d'un vaste éventail de technologies utilisées dans le centre de fabrication avancée de Ford, situé à Redford, dans le Michigan, et d'autres imprimantes ExOne sont également installées dans les sites de Ford au Royaume-Uni.

Pour de plus amples renseignements (photos en haute résolution, vidéo et informations détaillées) sur cette technologie, veuillez visiter www.exone.com/aluminum.

À propos d'ExOne

ExOne (Nasdaq: XONE) est le pionnier et leader mondial de la technologie d'impression 3D à liant. Depuis 1995, nous nous sommes donné pour mission de fournir des imprimantes 3D puissantes capables de résoudre les problèmes les plus complexes et de proposer des innovations révolutionnaires. Nos systèmes d'impression 3D transforment rapidement les matériaux en poudre - notamment les métaux, les céramiques, les composites et le sable - en pièces de précision, en moules et noyaux de fonderie et en solutions d'outillage innovantes. Les clients industriels utilisent notre technologie pour économiser du temps et de l'argent, réduire les déchets, améliorer leur souplesse de fabrication et fournir des conceptions et des produits autrefois encore impossibles. En tant que siège de la première équipe mondiale d'experts en jet de liant, ExOne fournit également des services spécialisés d'impression 3D, notamment la production à la demande de pièces vitales pour une mission, ainsi que des conseils en ingénierie et en conception. Pour en savoir plus sur ExOne, consultez le site www.exone.com ou rejoignez-nous sur Twitter - @ExOneCo. Nous vous invitons à nous rejoindre sur #MakeMetalGreen™.

