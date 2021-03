Lineage Logistics lève 1,9 milliard USD de nouveaux capitaux pour financer l’investissement dans sa capacité de réseau mondiale et dans les technologies leaders du secteur

Lineage Logistics, the world’s largest and most innovative temperature-controlled industrial REIT and logistics solutions provider, will use raised equity to fund global greenfield developments, facility expansions, M&A activity and technology innovations to turbocharge end-to-end supply chain efficiency for customers.

NOVI, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), le plus grand et le plus innovant des fournisseurs mondiaux en termes de SIIC industrielle à température contrôlée et de solutions logistiques, a annoncé aujourd’hui avoir levé 1,9 milliard USD de capitaux auprès de partenaires stratégiques nouveaux et existants. Les investisseurs participants sont BentallGreenOak, D1 Capital Partners, Oxford Properties, CenterSquare Investment Management, MS Tactical Value and Conversant Capital, OP Trust, et Cohen & Steers.

« Nous nous efforçons de lever des capitaux afin de soutenir les investissements de Lineage dans l'automatisation et les technologies les plus abouties au monde, dans de nouveaux développement, dans l’expansion d'installations, ainsi que dans la poursuite d'acquisitions, et nous avons enregistré une demande massive de la part de certains des investisseurs institutionnels mondiaux les plus réputés », a déclaré Greg Lehmkuhl, PDG de Lineage. « Ceci valide clairement notre modèle d’affaires ainsi que notre stratégie cohérente et fructueuse consistant à optimiser les chaînes d’approvisionnement à température contrôlée de nos clients, ce qui correspond exactement à la manière dont nous entendons déployer les fonds – renforcer les expériences de nos clients à tous les égards, et nous imposer comme leur partenaire le plus précieux. »

Outre cette toute dernière émission d'actions – qui constitue la plus importante de la société depuis sa création en 2008, et qui fait suite à son émission de 1,6 milliard USD du mois de septembre – Lineage a également modifié sa structure de capital à l'aide d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 2,8 milliards USD, et d'un prêt à terme A. La nouvelle facilité de crédit s’aligne étroitement sur les financements d’une SIIC traditionnelle, offre une tarification de catégorie investissement, et devient non garantie au respect des clauses de catégorie investissement. En outre, la nouvelle facilité de crédit favorise la croissance internationale de Lineage en offrant un prêt multidevises dans les nombreuses juridictions de Lineage. Cette transaction représente le premier prêt lié à la durabilité de Lineage, avec trois initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

À l’heure où Lineage continue de réaliser sa mission consistant à transformer la chaîne d’approvisionnement alimentaire afin d’éliminer le gaspillage et de contribuer à nourrir la planète, une part significative des 1,9 million USD de nouveaux capitaux sera utilisée pour redoubler d’efforts dans le domaine des technologies nouvelles et de rupture, afin de concevoir l’entrepôt à température contrôlée du futur. S’appuyant sur son équipe primée de scientifiques des données et de technologues, la société développe des logiciels de programmation algorithmique et d’automatisation à grande échelle, afin de rationaliser ses opérations et d’optimiser chaque mouvement dans ses entrepôts. Lineage – qui possède 13 brevets et une solide expérience en innovation technologique – a également annoncé plus tôt cette année le lancement de Lineage Link, une plateforme d’expérience client entièrement intégrée qui fournit une visibilité et une collaboration inégalées sur les chaînes d’approvisionnement de ses clients.

En outre, les nouveaux capitaux seront déployés en partie pour financer de nouveaux projets de développement et d’expansion d'installations dans ses régions d’exploitation d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique. Focalisée sur les besoins et les opportunités de ses clients, Lineage a récemment achevé ou est en passe d'achever des projets de construction dans les marchés suivants :

Aux États-Unis :

Charleston, Caroline du Sud

Logan Township, New Jersey

La Nouvelle-Orléans, Louisiane

Portsmouth, Virginie

Sioux Falls, Dakota du Sud

Stevens Point, Wisconsin

International :

Aarhus (Danemark)

Gdansk (Pologne)

Hanoi (Vietnam)

Heywood (Royaume-Uni)

Peterborough (Royaume-Uni)

Tauranga (Nouvelle-Zélande)

« Je suis fier de dire que la société que nous avons créée a exercé un impact incroyable et transformatif sur nos clients, les membres de nos équipe, nos communautés, ainsi que sur l’ensemble du secteur de la température contrôlée », a déclaré Adam Forste, co-président exécutif de Lineage, et cofondateur et associé gérant chez Bay Grove, qui a financé et gère Lineage. « Ces capitaux supplémentaires – fournis par certains des noms les plus réputés dans le monde de l’investissement – positionnent Lineage pour une croissance continue et significative. »

Parallèlement à sa croissance via de nouveaux projets de développement et d’expansion d'installations, Lineage poursuit sa longue tradition d’acquisition de sociétés de premier ordre dans le secteur de la chaîne du froid à travers le monde. Ayant précédemment annoncé une dizaine d’acquisitions internationales, la société est fière d’accueillir également un groupe d’organisations réputées pour renforcer ses activités nationales, parmi lesquelles :

Dick Cold Storage, qui compte trois sites dans la région de Greater Columbus, dans l’Ohio

Un nouvel entrepôt stratégique à Lyndhurst, en Virginie

Great Lakes Cold Storage, qui compte deux sites à Solon, dans l’Ohio, ainsi qu’à Cranberry Township, en Pennsylvanie

Win Chill Cold Storage, qui compte un site à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud

Joliet Cold Storage, qui compte deux sites à Bolingbrook et Joliet, dans l’Illinois

Plusieurs des anciens propriétaires de ces entreprises, en plus de ceux d’ores et déjà annoncés, ont décidé d'investir dans Lineage, en déployant une partie du produit de la vente de leur entreprise dans les capitaux propres de Lineage.

Lineage représente le plus grand réseau d’entrepôts à température contrôlée au monde, avec plus de 340 installations situées de manière stratégique offrant plus de 2,1 milliards de pieds cubes de capacité, et couvrant 15 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud. En 2020, Lineage a finalisé 38 acquisitions qui ont ajouté 128 installations dans 11 pays, et accueilli plus de 5 000 nouveaux employés au sein de l’organisation. Également en 2020, Lineage est devenu le premier fournisseur d’entreposage à température contrôlée à offrir des solutions de wagons réfrigérés et isolés via l’acquisition de Cryo-Trans.

Dans le cadre de l'émission d'actions, la société a également annoncé l’arrivée d’un nouveau membre au sein de son conseil d’administration, à savoir l’associé gérant principal et cofondateur de BentallGreenOak, John Carrafiell, qui apporte 33 années d’expérience dans les secteurs de l’immobilier et des marchés des capitaux. Avec 53 milliards USD d’actifs sous gestion (ASG), BentallGreenOak est un gestionnaire et conseiller d’investissement en immobilier mondial de premier plan, ainsi qu’un fournisseur de services immobiliers reconnu à l'international. Carrafiell était précédemment co-directeur mondial de Morgan Stanley Real Estate (MSRE), où il était chargé de diriger la plateforme bancaire d’investissement immobilier à l’échelle mondiale, ainsi que la principale activité d’investissement, avec 100 milliards USD d’ASG dans plus de 33 pays.

« Reconnaissant le parcours d’innovation prometteur et leader du secteur de Lineage ainsi que son formidable pipeline d’opportunités de croissance, BentallGreenOak se réjouit de cette dernière levée de capitaux, qui en fait l’un des plus grands investisseurs de la société », a déclaré Carrafiell. « En agissant en tant qu’observateur au sein du conseil d’administration de Lineage au cours des six derniers mois, j’ai immédiatement constaté la capacité extraordinaire de la société à poursuivre sa croissance – à la fois organiquement et via des acquisitions – sans perdre un instant – malgré la pandémie actuelle. »

À propos de Lineage Logistics

Lineage est le plus grand et le plus innovant des fournisseurs mondiaux en termes de SIIC industrielle à température contrôlée, et de solutions logistiques. La vaste expérience de Lineage en matière de solutions logistiques de bout en bout, son réseau immobilier inégalé et son utilisation de la technologie se combinent pour promouvoir la sécurité alimentaire, augmenter l’efficacité de la distribution, favoriser la durabilité, réduire l’impact environnemental, et minimiser le gaspillage sur la chaîne d’approvisionnement. Lineage aide ainsi des clients allant des petites entreprises familiales aux sociétés du classement Fortune 500, à accroître leur efficacité et protéger l’intégrité de leurs chaînes d’approvisionnement à température contrôlée. Depuis 2008, Lineage a augmenté sa couverture en pieds cubes, de 60 % par an, pour atteindre actuellement les 2,1 milliards de pieds cubes, faisant de la société la plus grande SIIC industrielle mondiale à température contrôlée. En reconnaissance des innovations de premier plan, mises en œuvre par la société, Lineage a été consacrée société de Sciences de données, n° 1 du secteur, sur la Liste annuelle des sociétés les plus innovantes au monde, établie par Fast Company en 2019, en plus de se classer au 23e rang dans une évaluation comparant des milliers d’entreprises à l’échelle mondiale. (www.lineagelogistics.com)

À propos de Bay Grove

Bay Grove est une société de placement principal dédiée à la création de partenariats avec de solides équipes de direction afin d’investir et de construire des investissements dans des plateformes à long terme. Depuis 2008, Bay Grove a bâti Lineage Logistics au moyen d’acquisitions et d’investissements réalisés en partenariat avec des entrepreneurs, des clients et des employés. La société possède une vaste expérience dans le secteur de l’entreposage et de la logistique, et cherche également à investir dans d’autres secteurs attractifs. Bay Grove est basée à San Francisco. (www.bay-grove.com)

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.