泰雷茲為Axis Bank的Wear ‘N’ Pay穿戴式裝置計畫帶來非接觸式支付功能

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--泰雷茲(Thales)為全球數位安全領域的領導者，一直是為穿戴式裝置市場提供便捷、安全的非接觸式支付技術的先驅。現在，其技術將讓Axis Bank的穿戴式裝置變成時尚、安全的非接觸式支付方式。新的泰雷茲晶片外形將利用Tappy Technologies為Axis Bank提供的整體支付解決方案，以創新的購買方式協助Axis Bank進一步擴大客戶接觸範圍。

這類穿戴式非接觸式支付裝置易於攜帶，並可無縫融入用戶的日常生活，幾乎不會帶來任何不便。泰雷茲成功地將非接觸式支付卡技術濃縮至支援安全支付技術的微型晶片中，即Thales Gemalto FlexiTag，該晶片可整合到各種形狀和尺寸的穿戴式裝置中而不會被看到。因此，Axis Bank客戶可以使用支付手環、鑰匙扣或腕帶進行快速的非接觸式交易——無需取出錢包。

穿戴式裝置直接與客戶的銀行帳戶連結，其功能類似於轉帳卡。使用者可在任何接受非接觸式交易的商家處完成購買。此外，為方便使用，還可透過電話銀行或Axis Bank分行購買Axis穿戴式裝置。

Axis Bank執行副總裁兼卡片與支付業務負責人Sanjeev Moghe表示：「由於數位支付使用者的數量不斷增加，我們看到了非接觸式支付的巨大機會，鑑於後疫情時代的形勢和對社交距離的需求，這種機會將繼續成長。非接觸式支付是印度支付產業的未來。為了切入這個市場，我們的Wear ‘N’ Pay計畫以親民的價格提供非接觸式支付的便利，讓這種安全可靠的付款方式變得觸手可及。這些裝置不僅具有時尚的外觀，而且在設計上讓其成為我們日常生活的一部分，以促進採用無現金交易來滿足日常需求。我們相信，Wear ‘N’ Pay計畫將成為對我們的客戶極具吸引力的價值主張。」

泰雷茲印度副總裁兼區域總監Emmanuel de Roquefeuil表示：「泰雷茲一直是推出創新、安全的數位解決方案的主要推動力。我們很高興能支援Axis Bank在印度推出這種創新的非接觸式支付體驗。目前傾向於探索新的安全支付方式，因此非接觸式穿戴式裝置便應運而生，成為最佳替代方式。我們期待透過這個快速發展的支付生態系統來釋放客戶的全部數位潛力，並盡可能為他們提供全程支援。」

Tappy Technologies策略合作與營運副總裁Suboor Ahmed表示：「印度非接觸式穿戴式裝置的大眾市場具有巨大的潛力，並且我們認為這項技術將來會在印度的公共運輸系統中得到廣泛應用。有了Axis Bank的前瞻性計畫和泰雷茲在穿戴式裝置領域的創新發展，能夠參與這項合作，將具有非接觸式支付功能的穿戴式裝置帶給全球更多的人，Tappy感到非常自豪。」

隨著與手錶、配飾等眾多產品的快速整合，非接觸式科技已成為下一波創新浪潮的一部分。它將引領數位科技領域下一階段的革新。

非接觸式支付在全球和印度都顯著成長。全球的非接觸式支付一直在激增，萬事達卡報告指出，全球非接觸式交易在2020年第一季的成長超過40%1。

關於泰雷茲

全球先進科技領域的領導者泰雷茲（泛歐證券交易所：HO）致力於投資數位化和深度科技創新——互聯互通、大數據、人工智慧、網路安全和量子運算，建構對社會發展至關重要的有自信的未來。集團為防務、航空、太空、運輸以及數位身份與安全領域的企業、組織和政府客戶提供解決方案、服務及產品，協助客戶完成他們的關鍵任務，為個人考量是所有決策背後的驅動力。

泰雷茲在全球68個國家擁有81,000名員工，集團2020年的銷售收入為170億歐元。

關於泰雷茲印度

泰雷茲自1953年開始在印度發展業務，總部設於新德里，並在諾伊達、古爾岡、海德拉巴、班加羅爾和孟買等地設有其他營運辦事處和分支機搆。泰雷茲及其在印度的合資企業擁有逾1,800名員工。從一開始，泰雷茲就分享其在國防、運輸、航太以及數位身份和安全市場的技術和專長，在印度的成長過程中扮演至關重要的角色。泰雷茲在印度擁有兩個工程能力中心——其中一個位於德里首都圈，專注於數位身份和安全業務，另一個位於班加羅爾，專注於民用和軍用的硬體、軟體和系統工程能力，為全球的需求提供服務。

關於Axis Bank

Axis Bank是印度第三大私人銀行，為涵蓋大中型企業、中小企業、農業和零售企業的客戶群提供全方位服務。截至2020年12月31日，Axis Bank在印度國內設有4,568家分支機搆（包括分行櫃檯）和11,629台自動提款機，其網路遍佈2,521個中心，使該銀行能夠為眾多客戶提供廣泛的產品和服務。Axis Group包括Axis Mutual Fund、Axis Securities Ltd.、Axis Finance、Axis Trustee、Axis Capital、A.TReDS Ltd.、Freecharge和Axis Bank Foundation。欲瞭解有關該銀行的更多資訊，請造訪https://www.axisbank.com。

關於Tappy Technologies

Tappy Technologies總部位於加拿大多倫多，是全球首屈一指的穿戴式支付整合商，連接至銀行合作夥伴和卡網路，業務遍及北美、亞太地區和歐洲/中東/非洲。我們的數位產品和硬體白標解決方案獲得PCI和EMVCo等業界標準的完全信任和認證。我們採取雙管齊下的解決方案策略，分為預先載入憑證(PLC)計畫和代碼化支援服務(TES)計畫。Tappy Technologies的穿戴式裝置支付解決方案旨在支援全球任何非接觸式銷售點終端。我們將安全資料金鑰預先配置到無需電池的安全元件晶片中，為傳統的鐘錶、珠寶和配飾增加支付/存取控制/地理位置功能。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tappytech.com。

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1 https://newsroom.mastercard.com/latin-america/press-releases/mastercard-study-shows-consumers-in-lac-make-the-move-to-contactless-payments/

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