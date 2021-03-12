泰雷兹为Axis Bank的Wear ‘N’ Pay可穿戴设备计划带来非接触式支付功能

巴黎--(BUSINESS WIRE)--作为全球数字安全领域的领导者，泰雷兹(Thales)一直是为可穿戴设备市场提供便捷、安全的非接触式支付技术方面的先驱。现在，其技术将让Axis Bank的可穿戴设备变成一种时尚、安全的非接触式支付方式。新的泰雷兹芯片外形将利用Tappy Technologies提供给Axis Bank的整体支付解决方案，通过提供创新的购买方式帮助Axis Bank进一步扩大客户覆盖范围。

这类可穿戴非接触式支付设备易于携带，并可无缝融入用户的日常生活，几乎不会带来任何不便。泰雷兹成功地将非接触式支付卡技术浓缩进一款支持安全支付技术的微型芯片，即Thales Gemalto FlexiTag，其可被集成到各种形状和尺寸的可穿戴设备中而不会被看到。因此，Axis Bank客户可以通过支付手环、钥匙扣或腕带来快速地进行非接触式交易——无需取出钱包。

可穿戴设备直接与客户的银行账户相关联，其功能类似于借记卡。用户可在任何接受非接触式交易的商户处完成购买。此外，为方便使用，还可通过电话银行或Axis Bank分行购买Axis可穿戴设备。

Axis Bank执行副总裁兼卡片与支付业务负责人Sanjeev Moghe表示：“由于数字支付用户的数量不断增加，我们看到了非接触式支付的巨大机会，鉴于后疫情时代的形势和对社交距离的需求，这种机会将继续增长。非接触式支付是印度支付行业的未来。为了切入这个市场，我们的Wear ‘N’ Pay计划以亲民的价格提供非接触式支付的便利，让这种安全可靠的付款方式变得触手可及。这些设备不仅具有时尚的外观，而且在设计上让其成为我们日常生活的一部分，以促进采用无现金交易来满足日常需求。我们相信，Wear ‘N’ Pay计划对我们的客户而言将成为极具吸引力的价值主张。”

泰雷兹印度副总裁兼区域总监Emmanuel de Roquefeuil表示：“泰雷兹一直是推出创新、安全的数字解决方案的主要推动力。我们很高兴支持Axis Bank在印度推出这种创新的非接触式支付体验。当今时代很容易发现新的安全的支付方式，因此非接触式可穿戴设备便作为最佳替代方式应运而生。我们期待通过这个快速发展的支付生态系统释放客户的全部数字潜力，并尽可能地为他们提供全程的支持。”

Tappy Technologies战略合作与运营副总裁Suboor Ahmed表示：“印度非接触式可穿戴设备的大众市场具有巨大的潜力，并且我们认为这项技术将来会在印度的公共交通系统中得到广泛应用。有了Axis Bank的前瞻性计划和泰雷兹在可穿戴领域的创新发展，能够参与这项合作，将具有非接触式支付功能的可穿戴设备带给全球更多的人，Tappy感到非常自豪。”

随着与手表、配饰等众多产品的快速集成，非接触式技术已成为下一波创新浪潮的一部分。它将引领数字技术领域下一阶段的革新。

非接触式支付在全球和印度都有显著增长。全球的非接触式支付一直在激增，万事达卡报告称，全球非接触式交易在2020年第一季度的增长超过40%1。

关于泰雷兹

作为全球先进技术领域的领导者，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）致力于投资数字化和深度科技创新——互联互通、大数据、人工智能、网络安全和量子计算，构建对社会发展至关重要的自信的未来。集团为防务、航空、航天、交通以及数字身份与安全领域的企业、组织和政府客户提供解决方案、服务及产品，通过将个人视为所有决策背后的驱动力，帮助客户完成他们的关键任务。

泰雷兹在全球68个国家拥有81,000名员工，集团2020年的销售收入为170亿欧元。

关于泰雷兹印度

泰雷兹自1953年开始在印度开展业务，总部设于新德里，并在诺伊达、古尔冈、海得拉巴、班加罗尔和孟买等地设有其他运营办事处和分支机构。泰雷兹及其在印度的合资企业拥有逾1,800名员工。从一开始，泰雷兹就通过分享其在国防、运输、航空航天以及数字身份和安全市场的技术和专长，在印度的发展过程中扮演着至关重要的角色。泰雷兹在印度拥有两个工程能力中心——其中一个位于德里首都圈，专注于数字身份和安全业务，另一个位于班加罗尔，专注于旨在服务于全球需求的民用和军用硬件、软件和系统工程能力。

关于Axis Bank

Axis Bank是印度第三大私营银行，为涵盖大中型企业、中小企业、农业和零售企业的客户群提供全方位服务。截至2020年12月31日，Axis Bank在印度国内设有4,568家分支机构（包括分行柜台）和11,629台自动取款机，其网络遍布2,521个中心，使该银行能够为众多客户提供广泛的产品和服务。Axis Group包括Axis Mutual Fund、Axis Securities Ltd.、Axis Finance、Axis Trustee、Axis Capital、A.TReDS Ltd.、Freecharge和Axis Bank Foundation。欲了解有关该银行的更多信息，请访问https://www.axisbank.com。

关于Tappy Technologies

Tappy Technologies总部位于加拿大多伦多，是全球领先的可穿戴支付集成商，公司连接至银行合作伙伴和卡网络，业务遍及北美、亚太地区和欧洲/中东/非洲。我们的数字产品和硬件白标解决方案获得了PCI和EMVCo等行业标准的完全信任和认证。我们采取双管齐下的解决方案策略，分为预加载凭证(PLC)计划和令牌化支持服务(TES)计划。Tappy Technologies的可穿戴设备支付解决方案旨在支持全球任何非接触式销售点终端。我们通过将安全数据密钥预配置到无需电池的安全元件芯片中，为传统的钟表、珠宝和配饰增加支付/访问控制/地理位置功能。如需了解更多信息，请访问www.tappytech.com。

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1 https://newsroom.mastercard.com/latin-america/press-releases/mastercard-study-shows-consumers-in-lac-make-the-move-to-contactless-payments/

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