EDGE宣布與以色列航空工業公司達成策略協議，以開發先進的反無人機解決方案

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--阿聯國防及其他領域的先進技術集團EDGE今天與以色列的大型航空航太製造商以色列航空工業公司(IAI)達成一份合作備忘錄(MoU)，以開發為阿聯市場量身打造的先進反無人機系統(C-UAS)，並使中東和北非及其他地區更廣泛地從中受惠。

IAI成熟的C-UAS解決方案在全球被廣泛用於偵測、識別和攔截各種威脅，而作為一家年輕的顛覆性公司，EDGE最近推出了一系列航空航太解決方案。EDGE將利用IAI的C-UAS解決方案，透過子公司SIGN4L與這家以色列國防製造商合作，SIGN4L是為國家安全提供電子戰服務和解決方案的領導廠商。

C-UAS由整合到統一的命令和控制系統中的先進3D雷達、通訊情報(COMINT)和光電技術組成，能夠完全自動駕駛而無需人工干預。該系統根據威脅程度和目標操作環境提供一系列對策，範圍從電子欺騙和人為干擾等軟殺傷解決方案到雷射和電磁脈衝等硬殺傷能力。

SIGN4L和IAI將利用各自的技術能力進行系統開發，以滿足特定的客戶需求。IAI與Belgium Advanced Technology Systems的夥伴關係將為這項合作提供進一步的支援，後者在該地區設有技術和行銷機構。

EDGE執行長兼董事總經理Faisal Al Bannai閣下表示：「根據《亞伯拉罕協定》(Abraham Accords)以及阿聯與以色列新建立的合作，這是我們與IAI攜手合作的關鍵時刻。隨著EDGE加大投資自動駕駛能力，我們共同開發反無人機系統將有助於加強我們的先進技術產品組合。」

IAI總裁兼執行長Boaz Levy表示：「IAI很自豪與EDGE攜手合作，在IAI的重要專長領域為阿聯和更廣泛的地區提供獨特的先進解決方案。這份MOU是我們兩國之間進一步發展業務和策略聯盟關係的敲門磚，並將促進研發和技術創新方面的合作。」

EDGE是一家先進防務技術集團，位居全球前25家軍事供應商之列。

關於以色列航空工業公司

以色列航空工業公司(IAI)是一家全球領先的航空和國防公司，為國防和商業市場創新和提供航太、航空、陸地、海軍、網路和國土安全方面的最先進技術。IAI將「創業之國」(Start-up Nation)的創新精神和數十年經過戰鬥驗證的經驗相結合，為客戶提供量身打造的尖端解決方案，以因應他們所面臨的獨特挑戰，包括衛星、無人機、導彈、情報解決方案、武器系統、防空系統、機器人系統、雷達、公務機、飛機結構等。IAI成立於1953年，是以色列首屈一指的科技雇主之一，在以色列和國外設有辦事處和研發中心。

如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.iai.co.il。

關於EDGE

EDGE是一家先進的技術集團，致力於為國防及其他領域開發敏捷、果敢和具有顛覆性的解決方案。為了實現安全的未來，該集團專注於以更快的速度和更高的效率將創新技術和服務推向市場。

它整合了25個以上的實體，擁有逾1.3萬名優秀人才，提供五大核心領域專長：平臺和系統、導彈和武器、網路防禦、電子戰和情報，以及任務支援。

總部位於阿聯阿布達比的EDGE是變革推動者——志在顛覆產業和徹底改變其基本面貌。

如需瞭解更多資訊，請造訪edgegroup.ae

*資料來源：AETOSWire

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