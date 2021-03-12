EDGE宣布与以色列航空工业公司达成战略协议，以开发先进的反无人机解决方案

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--阿联酋国防及其他领域的先进技术集团EDGE今天与以色列的大型航空航天制造商以色列航空工业公司(IAI)达成一份谅解备忘录(MoU)，以开发为阿联酋市场量身定制的先进反无人机系统(C-UAS)，并使中东和北非及其他地区更广泛地从中受益。

IAI成熟的C-UAS解决方案在全球被广泛用于检测、识别和拦截各种威胁，而作为一家年轻的颠覆性公司，EDGE最近推出了一系列航空航天解决方案。EDGE将利用IAI的C-UAS解决方案，通过子公司SIGN4L与这家以色列国防制造商合作，SIGN4L是为国家安全提供电子战服务和解决方案的领先提供商。

C-UAS由集成到统一的命令和控制系统中的先进3D雷达、通信情报(COMINT)和光电技术组成，能够完全自动驾驶而无需人工干预。该系统根据威胁程度和目标操作环境提供一系列对策，范围从电子欺骗和人为干扰等软杀伤解决方案到激光和电磁脉冲等硬杀伤能力。

SIGN4L和IAI将利用各自的技术能力进行系统开发，以满足特定的客户需求。IAI与Belgium Advanced Technology Systems的伙伴关系将为这项合作提供进一步的支持，后者在该地区设有技术和营销机构。

EDGE首席执行官兼董事总经理Faisal Al Bannai阁下表示：“根据《亚伯拉罕协定》(Abraham Accords)以及阿联酋与以色列新建立的合作，这是我们与IAI携手合作的关键时刻。随着EDGE加大投资自动驾驶能力，我们共同开发反无人机系统将有助于加强我们的先进技术产品组合。”

IAI总裁兼首席执行官Boaz Levy表示：“IAI很自豪与EDGE携手合作，在IAI的重要专长领域为阿联酋和更广泛的地区提供独特的先进解决方案。这份MOU是我们两国之间进一步发展业务和战略联盟关系的敲门砖，并将促进研发和技术创新方面的合作。”

EDGE是一家先进防务技术集团，位居全球前25家军事供应商之列。

关于以色列航空工业公司

以色列航空工业公司(IAI)是一家全球领先的航空和国防公司，为国防和商业市场创新和提供航天、航空、陆地、海军、网络和国土安全方面的最先进技术。IAI将“创业之国”(Start-up Nation)的创新精神和数十年经过战斗验证的经验相结合，为客户提供量身定制的尖端解决方案，以应对他们所面临的独特挑战，包括卫星、无人机、导弹、情报解决方案、武器系统、防空系统、机器人系统、雷达、公务机、飞机结构等。IAI成立于1953年，是以色列首屈一指的科技雇主之一，在以色列和国外设有办事处和研发中心。

如需了解更多信息，请访问https://www.iai.co.il。

关于EDGE

EDGE是一家先进的技术集团，致力于为国防及其他领域开发敏捷、果敢和具有颠覆性的解决方案。为了实现安全的未来，该集团专注于以更快的速度和更高的效率将创新技术和服务推向市场。

它整合了25个以上的实体，拥有逾1.3万名优秀人才，提供五大核心领域专长：平台和系统、导弹和武器、网络防御、电子战和情报，以及任务支持。

总部位于阿联酋阿布扎比的EDGE是变革推动者——志在颠覆行业和彻底改变其基本面貌。

如需了解更多信息，请访问edgegroup.ae

*资料来源：AETOSWire

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