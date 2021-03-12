NetApp Astra幫助簡化和自動化Kubernetes的應用程式資料管理，因應眾多企業面臨的關鍵挑戰

加州森尼韋爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體公司NetApp(NASDAQ: NTAP)今天宣布全面推出NetApp Astra（以前稱為Project Astra）。這是一項針對Kubernetes工作負載打造的全代管應用程式感知型資料管理服務。透過NetApp Astra，企業可以保護、恢復和移動部署在Kubernetes上的應用程式，而無需下載、安裝、管理或升級任何軟體，從而使他們能夠專注於開發和擴展自己的應用程式——而非管理基礎架構。

NetApp公有雲服務產品管理副總裁Eric Han表示：「備份、複製、災難恢復、資料生命週期操作、資料最佳化、法規遵循和安全性對任何企業都至關重要。總之，這些挑戰增加了複雜性。這與Kubernetes更簡單、更快速、更靈活的應用程式開發和部署目標背道而馳——NetApp Astra將幫助實現這一願景。」

SAP首席架構師Rushi NS表示：「NetApp的目標是為Kubernetes提供應用程式感知型資料管理能力，對此我非常讚賞。Astra將大幅簡化Kubernetes資料豐富型工作負載的管理、保護以及在公有雲和內部部署的移動。隨著NetApp繼續開發Astra，我期待著與NetApp合作。」

透過NetApp Astra, NetApp將其產業領先的資料管理服務擴展到Kubernetes生態系統中，幫助企業管理雲端原生應用程式和傳統工作負載，其關鍵功能包括：

使用快照進行資料保護 。團隊可以使用快照功能來進行本機資料保護。如果資料被意外刪除或損壞，應用程式及其相關資料可以恢復至同一Kubernetes叢集中之前記錄的快照。

。團隊可以使用快照功能來進行本機資料保護。如果資料被意外刪除或損壞，應用程式及其相關資料可以恢復至同一Kubernetes叢集中之前記錄的快照。 使用遠端備份進行災難/資料恢復 。團隊還可以對應用程式及其狀態進行完整的應用程式感知型備份。然後可以使用備份將應用程式及其資料恢復到相同或不同區域的不同Kubernetes叢集，以滿足資料恢復使用案例需求。

。團隊還可以對應用程式及其狀態進行完整的應用程式感知型備份。然後可以使用備份將應用程式及其資料恢復到相同或不同區域的不同Kubernetes叢集，以滿足資料恢復使用案例需求。 使用活躍複製來簡化應用程式的可攜性和移轉操作。整個應用程式及其資料都可以從一個Kubernetes叢集移動到另一個叢集，不管叢集位於何處。

NetApp Astra目前支援Google雲端，很快還將支援微軟Azure和AWS公有雲環境，以及內部部署環境。

欲瞭解有關NetApp Astra的更多資訊，請造訪NetApp部落格。企業也可以在這裡註冊免費試用NetApp Astra。

關於NetApp

NetApp 是一家以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業，在日益加速的數位化轉型時代，傾力幫助企業利用資料保持領先優勢。無論企業是在雲端執行開發，將應用程式移轉到雲端，還是在內部自行打造類雲體驗，NetApp 都能提供適用的系統、軟體和雲端服務，幫助企業從資料中心到雲端以最佳化的方式執行應用程式。此外，NetApp 還提供跨不同環境執行的解決方案，幫助企業建置自己的 Data Fabric，隨時隨地安全地為合適的人員提供正確的資料、服務和應用程式。歡迎造訪www.netapp.com瞭解更多資訊，或者在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上關注我們。

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