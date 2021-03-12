NetApp Astra帮助简化和自动化Kubernetes的应用数据管理，应对众多企业面临的关键挑战

加州森尼韦尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--以云为主导、以数据为中心的跨国软件公司NetApp(NASDAQ: NTAP)今天宣布全面推出NetApp Astra（以前称为Project Astra）。这是一项针对Kubernetes工作负载打造的全托管应用感知型数据管理服务。通过NetApp Astra，企业可以保护、恢复和移动部署在Kubernetes上的应用程序，而无需下载、安装、管理或升级任何软件，从而使他们能够专注于开发和扩展自己的应用——而非管理基础设施。

NetApp公共云服务产品管理副总裁Eric Han表示：“备份、克隆、灾难恢复、数据生命周期操作、数据优化、合规和安全性对任何企业都至关重要。总之，这些挑战增加了复杂性。这与Kubernetes更简单、更快速、更灵活的应用开发和部署目标背道而驰——NetApp Astra将帮助实现这一愿景。”

SAP首席架构师Rushi NS表示：“NetApp的目标是为Kubernetes提供应用感知型数据管理能力，对此我非常赞赏。Astra将大大简化Kubernetes数据丰富型工作负载的管理、保护以及在公共云和本地的移动。随着NetApp继续开发Astra，我期待着与NetApp合作。”

通过NetApp Astra, NetApp将其行业领先的数据管理服务扩展到Kubernetes生态系统中，帮助企业管理云原生应用和传统工作负载，其关键功能包括：

使用快照进行数据保护 。团队可以使用快照功能来进行本地数据保护。如果数据被意外删除或损坏，应用及其相关数据可以恢复至同一Kubernetes集群中之前记录的快照。

。团队可以使用快照功能来进行本地数据保护。如果数据被意外删除或损坏，应用及其相关数据可以恢复至同一Kubernetes集群中之前记录的快照。 使用远程备份进行灾难/数据恢复 。团队还可以对应用及其状态进行完整的应用感知型备份。然后可以使用备份将应用及其数据恢复到相同或不同区域的不同Kubernetes集群，以满足数据恢复用例需求。

。团队还可以对应用及其状态进行完整的应用感知型备份。然后可以使用备份将应用及其数据恢复到相同或不同区域的不同Kubernetes集群，以满足数据恢复用例需求。 使用活跃克隆来简化应用程序的可移植性和迁移操作。整个应用及其数据都可以从一个Kubernetes集群移动到另一个集群，不管集群位于何处。

NetApp Astra目前支持谷歌云，很快还将支持微软Azure和AWS公共云环境，以及本地部署环境。

欲了解有关NetApp Astra的更多信息，请访问NetApp博客。企业也可以在这里注册免费试用NetApp Astra。

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