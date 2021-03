Thales apporte les fonctionnalités de paiement sans contact aux accessoires Wear ‘N’ Pay d’Axis Bank

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Thales, leader mondial en sécurité numérique, est l’un des premiers fournisseurs à apporter la facilité et la sécurité du paiement sans contact au marché des accessoires portables. Aujourd’hui, ses technologies permettent de proposer aux clients d’Axis Bank un moyen de paiement à la fois pratique, élégant et sûr. Le nouveau facteur de forme des puces de Thales, couplé à la solution de paiement globale de Tappy Technologies donnera accès aux clients à des méthodes d’achat innovantes.

Cette gamme de solutions portables et sans contact s'intègre parfaitement dans la vie quotidienne des utilisateurs. Thales est parvenue à condenser la technologie d’une carte de paiement sans contact dans un minuscule bout de technologie de paiement sécurisé – Thales Gemalto FlexiTag – qui peut être intégré de manière invisible à un large éventail d’accessoires portables de forme et taille variées. Les clients d’Axis Bank peuvent donc régler leurs achats en toute simplicité à l’aide de bracelets de paiement, porte-clés, etc. - sans avoir à sortir leur portefeuille.

L’accessoire portable est directement lié au compte bancaire du client et fonctionne à la manière d’une carte de débit. Cela permet d’effectuer des achats chez n’importe quel commerçant qui accepte les paiements sans contact. Pour en faciliter l’accès, les accessoires portables d’Axis peuvent être achetés par téléphone ou dans une agence d’Axis Bank.

Sanjeev Moghe, VPD et Responsable Cartes & paiements chez Axis Bank, a déclaré : « Au vu du nombre grandissant de personnes utilisant des moyens de paiement numériques, nous voyons une énorme opportunité dans les paiements sans contact, qui ont toute leur utilité dans un contexte de post-pandémie nécessitant une distanciation sociale. Les paiements sans contact sont l’avenir du secteur des paiements en Inde. Pour adresser ce marché, notre programme Wear ‘N’ Pay apporte du confort aux paiements sans contact à un prix modique, offrant un mode de paiement ‘à la volée’ sûr et sécurisé. Non seulement ces accessoires ont un look moderne, mais en plus ils sont conçus pour s’intégrer à notre quotidien et favoriser l’adoption des paiements dématérialisés pour nos besoins quotidiens. Nous sommes convaincus que grâce au soutien de nos partenaires tels que Thales, le programme Wear ‘N’ Pay sera une proposition de valeur intéressante pour nos clients ».

Emmanuel de Roquefeuil, VP et Directeur national de Thales en Inde, a déclaré : « Thales a toujours été un acteur dynamique, capable de lancer des solutions numériques innovantes et sécurisées. Nous sommes heureux d’épauler Axis Bank en vue de proposer cette expérience de paiement sans contact innovante en Inde. L’époque actuelle est propice à l’émergence de nouveaux modes de paiement sécurisés et les accessoires portables sans contact se présentent comme une alternative optimale. Nous sommes impatients de libérer le plein potentiel numérique de nos clients et de les accompagner du mieux possible dans cet écosystème de paiement en constante évolution».

Suboor Ahmed, Vice-président des partenariats et opérations stratégiques chez Tappy Technologies, a déclaré : « Le potentiel du marché indien grand public pour les accessoires portables sans contact est considérable et nous pensons que leur usage s’étendra aux systèmes de transport en commun. Avec les initiatives avant-gardistes d’Axis Bank et le développement innovant de Thales dans le segment des accessoires portables, Tappy est extrêmement fière de participer à cette collaboration pour rendre accessibles au plus grand nombre sur la planète les accessoires portables destinés au paiement sans contact ».

Du fait de son intégration rapide à des produits tels que les montres, bijoux et autres, la technologie sans contact fait partie de la prochaine vague d’innovations. Elle est à la tête des révolutions de demain dans le domaine des technologies numériques.

L’adoption des paiements sans contact a connu une forte progression, tant au niveau mondial qu’en Inde. Les paiements sans contact ne cessent d’augmenter dans le monde, ainsi MasterCard a observé une hausse de plus de 40 % des opérations sans contact au premier trimestre 20201.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » –connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique –pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients –entreprises, organisations, Etats -dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros

À propos d’Axis Bank

Axis Bank est la troisième plus grande banque privée d’Inde. Axis Bank propose tout l’éventail des services à une clientèle composée de grands groupes, de PME ainsi que d’entreprises agricoles et du commerce. Avec 4 568 agences et 11 629 distributeurs automatiques de billets répartis dans le pays au 31 décembre 2020, le réseau d’Axis Bank comprend 2 521 centres et permet à la banque d’atteindre une vaste section de clients avec un large choix de produits et services. Le Groupe Axis englobe Axis Mutual Fund, Axis Securities Ltd., Axis Finance, Axis Trustee, Axis Capital, A.TReDS Ltd., Freecharge et la fondation Axis Bank. Pour en savoir plus sur la banque, rendez-vous sur https://www.axisbank.com

À propos de Tappy Technologies

Implantée à Toronto, au Canada, la société Tappy Technologies est un intégrateur de solutions de paiement pour les accessoires portables. Elle travaille avec des établissements bancaires et réseaux de cartes et opère en Amérique du Nord et dans les régions APAC et EMEA. Ses offres numériques et solutions matérielles de marque blanche sont totalement fiables et certifiées par les normes industrielles, dont PCI et EMVCo. Sa stratégie de solutions comporte deux parties, à savoir d’un côté le programme PLC (Pre-Loaded Credential) et de l’autre le programme TES (Tokenization Enablement Services). Les solutions de paiement pour accessoires portables de Tappy Technologies sont conçues pour fonctionner sur n’importe quel terminal de point de vente sans contact, partout dans le monde. La société ajoute des fonctions de paiement, contrôle d’accès et géolocalisation aux montres, bijoux et autres accessoires en pré-provisionnant des clés de données sécurisées dans un élément sécurisé sans pile. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.tappytech.com.

