Iguatemi擴大與Rimini Street的支援協議以涵蓋針對SAP的應用程式管理服務

拉斯維加斯和聖保羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者以及Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，巴西領先的購物中心管理公司Iguatemi現已與Rimini Street延長SAP支援協議，以涵蓋SAP應用程式管理服務(AMS)和Rimini Street Watch for SAP。自2016年以來，Rimini Street一直為該公司高度客製化的SAP ECC 6.0和SAP Business Objects應用程式提供支援服務。現在，憑藉包括SAP應用程式管理和支援服務的單一供應商，Iguatemi的IT部門便能夠將其可用資源集中用於滿足其業務中對其他IT專案的需求。因改換支援服務提供者而節省的資金被用於推行該公司內部的創新計畫，包括應用程式開發和採用其他的軟體即服務(SaaS)解決方案——Salesforce、Success Factors和SAP Time Management應用程式，以滿足需求並促進業務成長 。

透過對SAP產品的維護和支援來最佳化IT資源

Iguatemi總部位於聖保羅，在巴西的時尚和購物中心體驗行業開創了新模式，目前在巴西全國經營16個購物中心、兩個品牌直銷店和三棟商業辦公大樓。2015年年中，Iguatemi啟動了一項計畫，旨在最佳化IT資源和減少高昂的SAP維護和支援成本，以實現其財務目標，並投資於新技術以推動創新和增加收入。

Iguatemi的IT營運經理Valdemar Castilho表示：「SAP對我們的支援申請回應緩慢，並且這家公司只能解決我們的一小部分支援問題，主要原因在於SAP不支援客製化功能。我們支出更多的費用，但所花費的時間並未減少。簡而言之，這家供應商的支援服務達不到我們的期望。」

鑒於這種情況，該公司開始尋求協力廠商支援服務來解決這些問題。Castilho繼續道：「Rimini Street專業人員擁有無與倫比的知識水準，也正因為此，我們與他們的合作贏得了整個公司IT部門的認可。此外，改用Rimini Street支援服務所節省的總成本遠遠超過合約中所保證的50%的支援費用節省。」

簡化並整合SAP應用程式管理和支援服務

如今，Iguatemi由單一的合作夥伴來為SAP系統提供支援和管理服務，這不僅為IT維運提供更高的透明度，而且幫助公司提升策略價值。在擴大與Rimini Street的協議來為其SAP軟體提供AMS之前，該公司已經嘗試了另外三家AMS供應商。事實證明，這種方式難以有效滿足Iguatemi的需求，因為這些顧問公司是依單次支援申請收取費用，而且數小時之後才能做出回應，且問題的解決結果仍無法令該公司滿意。Rimini Street的統包解決方案整合了針對SAP軟體的應用程式管理和支援服務，能夠以更有效的支援運作來創造更好的經濟效益，而且其經驗豐富的工程師擁有較高的服務層級、責任心和主動解決問題的能力。Iguatemi還從SAP Solution Manager轉為使用Rimini Street Watch for SAP，從而得以即時監測其ERP可用性，並能夠儲存IT環境的歷史資料。

Castilho表示：「Rimini Street的SAP應用管理服務令我們感到振奮，因為這種支援模式有別於傳統顧問服務。我們不用再浪費時間去管理支援申請——借助這樣一家包括軟體支援和AMS服務的單一供應商，我們的工作效率更高。」

為旨在加強營運和增加收入的數位計畫提供資金

改用Rimini Street支援服務後，Iguatemi節省了營運成本，並將這些節省的資金投入到創新計畫中。該公司設立了試驗新技術的實驗室Iguatemi Labs，並透過實驗室推出名為Iguatemi One的客戶關係與忠誠度計畫。Iguatemi還為其高階人員開發了內部流動平臺，以加快專案審核流程。

Castilho表示：「透過與Rimini Street的合作，我們的財務和IT資源得以釋放，因此我們可以專注於其他創新計畫。2019年8月，我們推出公司的電子商務平臺Iguatemi 365。該市場平臺的開發著眼於全面專注於業務，提供由Iguatemi品牌策劃的優質產品和品牌組合。」

與所有Rimini Street客戶一樣，Iguatemi也分配到一名首席支援工程師，並由一支功能和技術專家團隊作為後盾，這些專家在該客戶的軟體系統方面平均擁有超過15年的經驗。該公司還受惠於Rimini Street的超快回應服務層級協定，即針對一級優先(Priority 1)重大問題的回應時間不到10分鐘。Rimini Street還負責處理Iguatemi的所有稅務、法律和法規更新，以應對巴西複雜的稅務和法規遵循更新，並在出現新的法律義務時主動通知該公司。

Rimini Street 拉丁美洲總經理Edenize Maron表示：「Iguatemi是拉丁美洲零售管理行業的先驅。我們很榮幸能成為其策略合作夥伴，以確保卓越營運並為他們的業務勾勒美好的藍圖，同時幫助推動新計畫的實施和該公司的數位化成長。迄今為止，Rimini Street已幫助全球近200家零售商充分發揮其現有系統的價值並釋放資金，因此他們可以透過投資於業務轉型專案來穩固業務並最終茁壯成長，而這些專案有助於他們保持競爭力和持續發展。Iguatemi將從更現代化、更加簡化的IT服務交付模式中受惠，這種模式將Rimini Street的支援服務、AMS和長期的顧問支援服務囊括在一起。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，解放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,000家全球性組織、財星500大公司、財興全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。所有與Rimini Street關於發售意向、證券出售、完成發售之能力的預期以及本新聞稿中所描述之收益的預期用途有關的陳述均構成前瞻性陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，與市場行情以及依預期條款完成或根本無法完成的公開發售相關的不確定性，COVID-19疫情的持續時間和疫情對Rimini Street業務的經濟、營運和財務影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施；擾亂Rimini Street的業務、其現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；Rimini Street以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及Rimini Street能否從營運中產生現金流，以幫助為Rimini Street成長計畫中增加的投資提供資金；Rimini Street的現金和現金等價物是否足以滿足其流動性要求；Rimini Street發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用Rimini Street最近推出產品和服務的情況，包括其Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及Rimini Street預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年3月3日呈報的Form 10-K年報和與公開發售有關的初步募股說明書補編中所列標題「風險因素」項下所討論的風險，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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