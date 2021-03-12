Iguatemi扩大与Rimini Street的支持协议以涵盖针对SAP的应用程序管理服务

拉斯维加斯和圣保罗--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商以及Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，巴西领先的购物中心管理公司Iguatemi现已与Rimini Street延长SAP支持协议，以涵盖SAP应用程序管理服务(AMS)和Rimini Street Watch for SAP。自2016年以来，Rimini Street一直为该公司高度定制化的SAP ECC 6.0和SAP Business Objects应用程序提供支持服务。现在，借助包括SAP应用程序管理和支持服务的单一提供商，Iguatemi的IT部门便能够将其可用资源集中用于满足其业务中对其他IT项目的需求。因改换支持服务提供商而节省的资金被用于推行该公司内部的创新计划，包括应用程序开发和采用其他的软件即服务(SaaS)解决方案——Salesforce、Success Factors和SAP Time Management应用程序，以满足需求并助推业务增长 。

通过对SAP产品的维护和支持来优化IT资源

Iguatemi总部位于圣保罗，在巴西的时尚和购物中心体验行业开创了新模式，目前在巴西全国运营16个购物中心、两个品牌直销店和三栋商业办公大楼。2015年年中，Iguatemi启动了一项计划，旨在优化IT资源和减少高昂的SAP维护和支持成本，以实现其财务目标，并投资于新技术以推动创新和增加收入。

Iguatemi的IT运营经理Valdemar Castilho表示：“SAP对我们的支持申请响应缓慢，并且这家公司只能解决我们的一小部分支持问题，主要原因在于SAP不支持定制功能。我们支出更多的费用，但所花费的时间并未减少。简而言之，这家供应商的支持服务达不到我们的期望。”

鉴于这种情况，该公司开始寻求第三方支持服务来解决这些问题。Castilho继续道：“Rimini Street专业人员拥有无与伦比的知识水平，也正因为此，我们与他们的合作赢得了整个公司IT部门的认可。此外，改用Rimini Street支持服务所节省的总成本远远超过合同中所保证的50%的支持费用节省。”

简化并整合SAP应用程序管理和支持服务

如今，Iguatemi由单一的合作伙伴来为SAP系统提供支持和管理服务，这不仅为IT运营提供更高的透明度，而且帮助公司提升战略价值。在扩大与Rimini Street的协议来为其SAP软件提供AMS之前，该公司已经尝试了另外三家AMS提供商。事实证明，这种方式难以高效地满足Iguatemi的需求，因为这些咨询公司是按单次支持申请收取费用，而且数小时之后才能做出响应，且问题的解决结果仍无法令该公司满意。Rimini Street的统包解决方案整合了针对SAP软件的应用程序管理和支持服务，能够以更高效的支持运作来创造更好的经济效益，而且其经验丰富的工程师拥有较高的服务水平、责任心和主动解决问题的能力。Iguatemi还从SAP Solution Manager转为使用Rimini Street Watch for SAP，从而得以实时监测其ERP可用性，并能够存储IT环境的历史数据。

Castilho表示：“Rimini Street的SAP应用管理服务令我们感到振奋，因为这种支持模式有别于传统咨询服务。我们不用再浪费时间去管理支持申请——借助这样一家包括软件支持和AMS服务的单一提供商，我们的工作效率更高。”

为旨在加强运营和增加收入的数字计划提供资金

改用Rimini Street支持服务后，Iguatemi节省了运营成本，并将这些节省的资金投入到创新计划中。该公司创建了试验新技术的实验室Iguatemi Labs，并通过实验室推出名为Iguatemi One的客户关系与忠诚度计划。Iguatemi还为其高管人员开发了内部流动平台，以加快项目审批流程。

Castilho表示：“通过与Rimini Street的合作，我们的财务和IT资源得以释放，因此我们可以专注于其他创新计划。2019年8月，我们推出公司的电子商务平台Iguatemi 365。该市场平台的开发着眼于全面专注于业务，提供由Iguatemi品牌策划的优质产品和品牌组合。”

与所有Rimini Street客户一样，Iguatemi也分配到一名首席支持工程师，并由一支功能和技术专家团队作为后盾，这些专家在该客户的软件系统方面平均拥有超过15年的经验。该公司还受益于Rimini Street的超快响应服务水平协议，即针对一级优先(Priority 1)重大问题的响应时间不到10分钟。Rimini Street还负责处理Iguatemi的所有税务、法律和法规更新，以应对巴西复杂的税务和合规更新，并在出现新的法律义务时主动通知该公司。

Rimini Street 拉丁美洲总经理Edenize Maron表示：“Iguatemi是拉丁美洲零售管理行业的先驱。我们很荣幸能成为其战略合作伙伴，以确保卓越运营并为他们的业务勾勒美好的路线图，同时帮助推动新计划的实施和该公司的数字化增长。迄今为止，Rimini Street已帮助全球近200家零售商充分发挥其现有系统的价值并释放资金，因此他们可以通过投资于业务转型项目来稳固业务并最终茁壮成长，而这些项目有助于他们保持竞争力和持续发展。Iguatemi将从更现代化、更加简化的IT服务交付模式中受益，这种模式将Rimini Street的支持服务、AMS和长期的咨询支持服务囊括在一起。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。截至目前，已有来自各行各业的超过4,000家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。(IR-RMNI)

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。所有与Rimini Street关于发售意向、证券出售、完成发售之能力的预期以及本新闻稿中所描述之收益的预期用途有关的陈述均构成前瞻性陈述。这些陈述是基于各种假设和管理层当前的期望，并非对实际业绩的预测，也不是对历史事实的陈述。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，与市场行情以及按预期条款完成或根本无法完成的公开发售相关的不确定性，COVID-19疫情的持续时间和疫情对Rimini Street业务的经济、运营和财务影响，以及政府当局、客户或其他方面为防范COVID-19疫情所采取的措施；扰乱Rimini Street的业务、其现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；Rimini Street以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及Rimini Street能否从运营中产生现金流，以帮助为Rimini Street增长计划中增加的投资提供资金；Rimini Street的现金和现金等价物是否足以满足其流动性要求；Rimini Street发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用Rimini Street最近推出产品和服务的情况，包括其Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及Rimini Street预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street于2021年3月3日呈报的Form 10-K年报和与公开发售有关的初步招股说明书补编中所列标题“风险因素”项下所讨论的风险，以及Rimini Street向美国证券交易委员会提交的其他文件不时更新的风险。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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