Pegasus Tech Ventures與Japanet Holdings共同成立5,000萬美元基金

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於矽谷的全球創業投資公司Pegasus Tech Ventures（簡稱“Pegasus”）宣佈與日本電視購物巨擘Japanet Holdings（簡稱“Japanet”）合作，成立5000萬美元的企業創投基金，對全球各地的創新型創業公司進行投資。

Japanet總部位於日本長崎，以其家庭購物服務而聞名，目前正在向其他商業領域擴張。該公司最近啟動新專案，在日本長崎建造「體育場城市」(Stadium City)，並計畫於2024年開放。該專案以體育場為中心，包括商業辦公室、零售商店、酒店和現場活動場所等多用途設施的開發，旨在使其成為長崎的地標，從而振興地方和區域社區。Japanet還致力於使老年人的生活更充實，並為世界各地的兒童提供教育支援。

透過與Pegasus共同成立的基金，Japanet的目標是資助新構想並與開發創新科技的初創公司合作，從而創造價值。該基金計畫投資於矽谷和北美其他地區，以及以色列、歐洲和亞洲。

Japanet總裁兼執行長Akito Takata表示：「在Japanet集團，我們希望找到高潛力的初創企業和有才華的企業家，幫助他們取得成功，為世界貢獻真正的價值。我們希望利用創投基金找到可以在長崎『體育場城市』專案中使用的尖端創業科技，這樣我們就可以提供新的服務，如兒童教育、老年人護理、餐旅和其他有助於改善人們生活的服務。」

Pegasus Tech Ventures創辦人兼執行長Anis Uzzaman表示：「我們將利用我們的全球網路將Japanet引介給頂級初創公司。建立這種聯繫可使初創公司和Japanet都能從中受益。我們的目標是創建全球創新平臺，為投資組合公司的成長和企業合作夥伴的成功提供支援。」

Pegasus將在矽谷和全球其他15個地區部署團隊，以找到最佳的初創公司，並使它們與Japanet和Pegasus的廣泛企業合作夥伴網路建立聯繫。

Pegasus已經與超過35家全球企業建立創投基金，包括愛信精機(Aisin Seiki)、雙日株式會社(Sojitz Corporation)、世嘉森美控股(Sega Sammy Holdings Inc.)、Sunny Health、CAC HOLDINGS Corporation、帝人株式會社(Teijin Limited)、Infocom Corporation、Innotech Corporation和華碩(ASUS)等。

關於Japanet Holdings Co., Ltd.

Japanet以「現在的快樂生活」為企業願景，經營家庭購物業務以及與大型運動相關的業務，旨在振興地方和區域社區。為了提升「現在」，Japanet還致力於加強醫療保健服務和解決其他社會問題，例如對世界各地兒童的教育支援和對災區的援助。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽網站https://corporate.japanet.co.jp/。

關於Pegasus Tech Ventures

Pegasus Tech Ventures是總部位於矽谷的全球創業投資公司，旗下管理15億美元的資產。Pegasus為世界各地的新興科技公司提供智力和金融資本。除了為機構投資人提供頂級創投投資方法外，Pegasus還為希望與尖端科科初創公司合作的大型全球企業提供獨特的創投即服務(VCaaS)模式。已與Pegasus簽約合作的逾35家企業合作夥伴包括華碩(ASUS)、愛信(Aisin)、世嘉(SEGA)、雙日(Sojitz)和歐姆龍(Omron)。這些公司可以接觸到180多家Pegasus投資組合公司，如SpaceX、23andMe、SoFi、Bird、Color、App Annie等。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.pegasustechventures.com。

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