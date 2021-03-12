Pegasus Tech Ventures与Japanet Holdings联合成立5,000万美元基金

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于硅谷的全球风险投资公司Pegasus Tech Ventures（简称“Pegasus”）宣布与日本电视购物巨头Japanet Holdings（简称“Japanet”）合作，建立一支5000万美元的企业风险投资基金，对全球各地的创新型创业公司进行投资。

Japanet总部位于日本长崎，以其家庭购物服务而闻名，目前正在向其他商业领域扩张。该公司最近启动了一个新项目，在日本长崎建造“体育场城”(Stadium City)，并计划于2024年开放。该项目以体育场为中心，包括商业办公室、零售商店、酒店和现场活动场所等多用途设施的开发，旨在使其成为长崎的地标，从而振兴当地和地区社区。Japanet还致力于丰富老年人的生活，并为世界各地的儿童提供教育支持。

Japanet旨在通过与Pegasus联合成立的基金来资助新的想法，并与开发创新技术的初创公司合作，从而创造价值。该基金计划投资于硅谷和北美其他地区，以及以色列、欧洲和亚洲。

Japanet总裁兼首席执行官Akito Takata表示：“在Japanet集团，我们希望找到高潜力的初创企业和有才华的企业家，帮助他们取得成功，为世界贡献真正的价值。我们希望通过风险基金找到可以在长崎‘体育场城’项目中使用的尖端创业技术，这样我们就可以提供新的服务，如儿童教育、老年人护理、招待和其他有助于改善人们生活的服务。”

Pegasus Tech Ventures创始人兼首席执行官Anis Uzzaman表示：“我们将利用我们的全球网络将Japanet引介给顶级初创公司。通过建立这种联系，初创公司和Japanet都能从中受益。我们的目标是创建一个全球创新平台，为我们投资组合公司的成长和我们企业合作伙伴的成功提供支持。”

Pegasus将在硅谷和全球其他15个地区部署团队，以找到最佳的初创公司，并将其与Japanet和Pegasus的广泛企业合作伙伴网络联系起来。

Pegasus已经与超过35家全球化公司建立了风险投资基金，包括爱信精机(Aisin Seiki)、双日株式会社(Sojitz Corporation)、世嘉飒美控股(Sega Sammy Holdings Inc.)、Sunny Health、CAC HOLDINGS Corporation、帝人株式会社(Teijin Limited)、Infocom Corporation、Innotech Corporation和华硕(ASUS)等。

关于Japanet Holdings Co., Ltd.

Japanet以“现在的快乐生活”为企业愿景，经营着家庭购物业务以及与大型体育相关的业务，旨在振兴当地和区域社区。为了丰富“现在”，Japanet还致力于加强医疗保健服务和解决其他社会问题，例如对世界各地儿童的教育支持和对灾区的支持。如需了解更多信息，请访问网站https://corporate.japanet.co.jp/。

关于Pegasus Tech Ventures

Pegasus Tech Ventures是一家总部位于硅谷的全球风险投资公司，旗下管理着15亿美元的资产。Pegasus为世界各地的新兴科技公司提供智力和金融资本。除了为机构投资者提供顶级风险资本投资方法外，Pegasus还为希望与尖端科技初创公司合作的大型全球化公司提供独特的风险投资即服务(VCaaS)模式。已与Pegasus签约合作的逾35家企业合作伙伴包括华硕(ASUS)、爱信(Aisin)、世嘉(SEGA)、双日(Sojitz)和欧姆龙(Omron)。这些公司可以接触到180多家Pegasus投资组合公司，如SpaceX、23andMe、SoFi、Bird、Color、App Annie等。如需了解更多信息，请访问www.pegasustechventures.com。

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