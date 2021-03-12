科技創新研究所安全系統研究中心與普渡大學合作進行顛覆性無人駕駛飛行器安全專案

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--先進科技研究理事會(ATRC)旗下從事應用研究的重要機構科技創新研究所(Technology Innovation Institute, TII)今天宣佈，該研究所的安全系統研究中心(Secure Systems Research Centre, SSRC)已與世界著名的美國公立研究型大學普渡大學建立合作關係。這兩個實體將合作進行為期三年的複雜網路安全專案，以確保無人駕駛飛行器(UAV)能夠安全高效地應用於城市運行。

安全系統研究中心是科技創新研究所最初設立的七個專門研究中心之一。與普渡大學的合作研究專案名為「城市環境中無人駕駛飛行系統運行的網路安全」，包括對網路-實體和自動駕駛系統的安全性和韌性進行研究。該專案對無人駕駛飛行系統(UAS)在運行環境中遇到的安全挑戰進行研究。這些系統和飛行器在通訊、導航、監視、指揮和控制方面容易受到複雜的網路攻擊。這項研究的結果將有助於安全系統研究中心未來的其他研究。

領導安全自動駕駛運算工作的安全系統研究中心首席研究員Shreekant (Ticky) Thakkar博士表示：「我們的世界正變得越來越複雜。每天發生的網路攻擊和監視違規事件不斷增加就證明了這一點。我們必須重新獲得對關鍵數位系統的控制權。科技創新研究所安全系統研究中心的研究成果將讓我們在對抗這些惡意攻擊的行動中佔居上風，我們對此持樂觀態度。」

他補充道：「我們很高興能與航空航太學院Inseok Hwang教授領導的普渡大學團隊合作，利用他們先進的自動駕駛無人機測試設施，使網路-實體和自動駕駛系統變得安全並能抵禦惡意軟體。這將推動商業自動駕駛無人機和自動機器人在阿拉伯聯合大公國和全球的成長，為企業帶來新的機會，讓大家都能更安全地使用無人機。」

來自普渡大學的跨領域研究小組將與科技創新研究所安全系統研究中心團隊攜手合作。

該研究專案包括四個發展階段。首先，它將對無人駕駛飛行系統的安全性進行建模和分析。其次，它將開發高可靠性的自動駕駛演算法和方法。第三，它將建構一個實驗環境，致力於模擬安全可靠的城市無人駕駛飛行系統運行。最後，它將在一個按比例設計的混合實境試驗台中測試和驗證防禦策略。

這個為期三年的專案由Inseok Hwang教授領導，他將擔任研究主持人。在該專案中，Hwang教授將得到普渡大學兩位合作研究員的協助，他們分別是：航空航太學院客座助理教授、無人駕駛飛行系統研究和測試中心董事總經理James Goppert教授；“Samuel D. Conte”電腦科學教授、普渡大學網路安全研究和教育中心資訊保障與安全教育研究中心(CERIAS)主任Dongyan Xu教授。

Hwang教授將對系統的潛在網路攻擊進行評估，Xu教授將從網路角度進行資源高效型加密、多無人駕駛飛行系統通訊以及其他研究，而Goppert教授將在他設計和建立的特別混合實境環境中測試無人機。

Hwang教授表示：「如今，從安全到醫療和物流的每個領域，各行各業對無人駕駛飛行系統的依賴程度都越來越高，這個具有里程碑意義的專案正是在這樣的背景下應運而生。我們相信，雙方的合作將轉化為國際社會的全球勝利，並在未來幾年內取得更多具有里程碑意義的研究成果。」

欲瞭解更多資訊，請造訪www.tii.ae和https://securesystems.tii.ae/

*來源：AETOSWire

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