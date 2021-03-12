技术创新研究所安全系统研究中心与普渡大学合作开展颠覆性无人驾驶飞行器安全项目

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--先进技术研究理事会(ATRC)旗下开展应用研究的重要机构技术创新研究所(Technology Innovation Institute, TII)今天宣布，该研究所下属的安全系统研究中心(Secure Systems Research Centre, SSRC)已与世界著名的美国公立研究型大学普渡大学建立合作关系。这两个实体将合作开展一个为期三年的复杂网络安全项目，以确保无人驾驶飞行器(UAV)能够安全高效地应用于城市运营。

安全系统研究中心是技术创新研究所最初设立的七个专门研究中心之一。与普渡大学的合作研究项目名为“城市环境中无人驾驶飞行系统运行的网络安全”，包括对网络-物理和自动驾驶系统的安全性和恢复力进行研究。该项目对无人驾驶飞行系统(UAS)在运行环境中遇到的安全挑战展开研究。这些系统和飞行器在通信、导航、监视、指挥和控制方面容易受到复杂的网络攻击。这项研究的结果将有助于安全系统研究中心未来的其他研究。

领导安全自动驾驶计算工作的安全系统研究中心首席研究员Shreekant (Ticky) Thakkar博士表示：“我们的世界正变得越来越复杂。每天发生的网络攻击和监视违规事件不断增加就证明了这一点。我们必须重新获得对关键数字系统的控制权。技术创新研究所安全系统研究中心的研究成果将让我们在对抗这些恶意攻击的行动中占据上风，我们对此持乐观态度。”

他补充道：“我们很高兴能与航空航天学院Inseok Hwang教授领导的普渡大学团队合作，利用他们先进的自动驾驶无人机测试设施，让网络-物理和自动驾驶系统变得安全并能抵御恶意软件。这将推动商业自动驾驶无人机和自动机器人在阿联酋和全球的增长，为企业带来新的机会，让所有人都能更安全地使用无人机。”

来自普渡大学的一个多学科研究小组将与技术创新研究所安全系统研究中心团队携手合作。

该研究项目包括四个发展阶段。首先，它将对无人驾驶飞行系统的安全性进行建模和分析。其次，它将开发高可靠性的自动驾驶算法和方法。第三，它将构建一个实验环境，致力于模拟安全可靠的城市无人驾驶飞行系统运行。最后，它将在一个按比例设计的混合现实试验台中测试和验证防御策略。

这个为期三年的项目由Inseok Hwang教授领导，他将作为主要研究者。在该项目中，Hwang教授将得到普渡大学两位联合研究员的协助，他们分别是：航空航天学院客座助理教授、无人驾驶飞行系统研究和测试中心董事总经理James Goppert教授；“Samuel D. Conte”计算机科学教授、普渡大学网络安全研究和教育中心信息保障与安全教育研究中心(CERIAS)主任Dongyan Xu教授。

Hwang教授将对系统的潜在网络攻击进行评估，Xu教授将从网络角度进行资源高效型加密、多无人驾驶飞行系统通信以及其他研究，而Goppert教授将在他设计和构建的特别混合现实环境中对无人机进行测试。

Hwang教授表示：“如今，从安全到医疗和物流的每个领域，各行各业对无人驾驶飞行系统的依赖程度都越来越高，这个具有里程碑意义的项目正是在这样的背景下孕育而生的。我们相信，双方的合作将转化为国际社会的全球胜利，并在未来几年内取得更多具有里程碑意义的研究成果。”

欲了解更多信息，请访问www.tii.ae和https://securesystems.tii.ae/

*来源：AETOSWire

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