The Rohatyn Group completa l’investimento effettuato nell’azienda di accessori innovativi per animali da compagnia MyFamily

The Rohatyn Group ("TRG"), un gruppo internazionale di gestione di capitali con sede negli Stati Uniti, oggi ha annunciato di avere completato un investimento nell'azienda di accessori speciali per animali da compagnia MyFamily Srl ("MyFamily" o la "Società"), stringendo una partnership con il fondatore della Società, Alessandro Borgese, e attuali investitori tra cui 035 investimenti S.p.A. L'investimento effettuato da TRG consentirà a MyFamily di accelerare il lancio dei suoi prodotti e continuare a espandere i canali di distribuzione globali. I termini dell'operazione non sono stati comunicati.

Fondata nel comune piemontese di Valenza nel 2011, MyFamily produce medagliette di identificazione stampabili a rilievo per animali da compagnia e macchine per incisione delle medagliette, commercializzate in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.