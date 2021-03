I marchi italiani De'Longhi, Kinder e altri si aggiudicano il riconoscimento di marchi globali al World Branding Awards 2020-2021

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Il prestigioso World Branding Awards, l'ultimo riconoscimento globale del marchio - ora alla sua 12a edizione, ha assegnato il premio di "Brand of the Year" ai World Branding Awards 2020-2021 a oltre 400 marchi in più di 45 Paesi, nominati da oltre 250.000 consumatori di tutto il mondo.

Tra i marchi di alto livello elencati come vincitori del Global Tier ci sono Beijing Tong Ren Tang, CoCo, Faber Castell, Fender, Heinz, IKEA, LEGO, Lurpak, McCain, Netflix, PILOT, Spotify, Yakult e Yamaha.

I vincitori regionali sono rappresentati, tra gli altri, da Anchor (Nuova Zelanda), Cotton On (Australia), Elkjøp (Norvegia), LuLu (Emirati Arabi Uniti), Isetan e Uniqlo (Giappone).

Tra i molti marchi che hanno vinto il National Tier ci sono Barilla (pasta), De'Longhi (elettrodomestici), Intesa San Paolo (banche) e Pirelli (pneumatici).

I vincitori vengono giudicati unicamente in base a tre flussi: valutazione del marchio, ricerca di mercato dei consumatori e votazione pubblica online. Il settanta per cento del processo di valutazione proviene dai voti dei consumatori. Ogni categoria può avere solo un vincitore per ogni Paese.

Le votazioni e le nomine hanno avuto luogo durante la pandemia globale di COVID-19, periodo nel quale molti Paesi hanno dovuto adottare misure restrittive che hanno notevolmente sconvolto il panorama economico. I premi celebrano i modi innovativi e creativi in cui questi marchi di successo sono riusciti a continuare a distinguersi e a mantenere rilevanza presso i consumatori nel corso dell'anno appena passato.

"È il festeggiamento dei migliori marketer di tutto il mondo. I premi sono un riconoscimento dello sforzo instancabile delle squadre, che costruiscono e mantengono la presenza del proprio marchio in un mercato in continuo cambiamento", ha detto Richard Rowles, Presidente del World Branding Forum.

I premi, ormai alla settima edizione, sono organizzati dal World Branding Forum, un'organizzazione globale senza scopo di lucro dedicata al miglioramento degli standard di branding, che organizza e sponsorizza una serie di programmi educativi.

Per ulteriori informazioni e l'elenco completo dei vincitori, visitate awards.brandingforum.org.

Informazioni sul World Branding Forum

Il World Branding Forum (WBF) è un'organizzazione globale registrata non a scopo di lucro. I suoi obiettivi e le sue attività sono di elevare gli standard del branding per il bene dell'industria e dei consumatori. Il WBF crea, gestisce e sostiene una vasta gamma di programmi che vanno dalla ricerca, allo sviluppo, all'educazione, al riconoscimento, al networking e alla diffusione. Per maggiori informazioni, visitate brandingforum.org.

