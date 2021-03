EDGE Anuncia un Acuerdo Estratégico con Israel Aerospace Industries para Desarrollar una Solución Avanzada contra Sistemas Aéreos no Tripulados

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--EDGE, grupo de tecnologías avanzadas para la defensa y otras cuestiones de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha firmado hoy un memorando de entendimiento (memorandum of understanding, MoU) con Israel Aerospace Industries (IAI), principal fabricante israelí del sector aeroespacial y de la aviación, para desarrollar una solución avanzada contra sistemas aéreos no tripulados (Counter-Unmanned Aircraft System, C-UAS) adaptada al mercado de los EAU, con beneficios más amplios para la región de Oriente Medio y Norte de África (Middle East and North Africa, MENA) y más allá.

Gracias a las soluciones comprobadas del C-UAS de IAI que se aplican en todo el mundo para detectar, identificar e interceptar una amplia gama de amenazas, EDGE, una empresa joven y disruptiva que recientemente ha lanzado una serie de soluciones aeroespaciales, está aprovechando su subsidiaria, SIGN4L, un proveedor líder de servicios y soluciones de guerra electrónica para la seguridad nacional, para colaborar con el fabricante de soluciones de defensa israelí.

El C-UAS, que incluye tecnologías avanzadas de radar 3D, inteligencia de comunicaciones (communications intelligence, COMINT) y electroóptica integradas en un sistema unificado de comando y control, es totalmente autónomo y no requiere intervención humana. Se ofrecen diversas contramedidas, desde soluciones de inutilización, como la suplantación de identidad y las interferencias, hasta capacidades de destrucción física, como láseres y pulsos electromagnéticos, en función del nivel de la amenaza y del entorno operativo objetivo.

Tanto SIGN4L como IAI aprovecharán sus capacidades técnicas para desarrollar el sistema en respuesta a las necesidades específicas del cliente. La asociación de IAI con Belgium Advanced Technology Systems, que tiene presencia técnica y comercial en la región, ofrecerá más apoyo.

Su Excelencia Faisal Al Bannai, director ejecutivo y gerente general de EDGE, comentó: “En consonancia con los Acuerdos de Abraham y la recién establecida cooperación de los EAU con Israel, para nosotros es un momento decisivo para unir fuerzas con IAI. Dado que EDGE invierte ampliamente en capacidades autónomas, nuestro desarrollo conjunto de una solución contra UAS ayudará a reforzar nuestra cartera de tecnología avanzada”.

Boaz Levy, presidente y director ejecutivo de IAI, afirmó: “IAI se enorgullece de unir fuerzas con EDGE para proporcionar a los EAU y a toda la región una solución única y avanzada en lo que es un área clave de experiencia para IAI. Este memorando de entendimiento es un paso adelante en la creación de nuevas alianzas comerciales y estratégicas entre nuestros países, y mejorará la cooperación en materia de Investigación y Desarrollo e innovación tecnológica”.

EDGE es un grupo de tecnologías avanzadas para la defensa que está clasificado entre los 25 principales proveedores militares del mundo.

Acerca de Israel Aerospace Industries

Israel Aerospace Industries (IAI) es una empresa aeroespacial y de defensa líder en el mundo que innova y ofrece tecnologías de vanguardia en seguridad espacial, aérea, terrestre, naval, cibernética y seguridad nacional para los mercados de defensa y comerciales. Combinando el espíritu de innovación de una nación emergente con décadas de experiencia comprobada en combate, IAI proporciona a sus clientes soluciones de vanguardia personalizadas para los desafíos únicos a los que se enfrentan, incluidos satélites, vehículos aéreos no tripulados, misiles, soluciones de inteligencia, sistemas de armas, sistemas de defensa aérea, sistemas robóticos, radares, aviones corporativos, aeroestructuras y más. Establecida en 1953, IAI es una de las mayores empresas tecnológicas de Israel, con oficinas y centros de Investigación y Desarrollo en Israel y en el extranjero.

Para obtener más información, visite https://www.iai.co.il

Acerca de EDGE

EDGE es un grupo de tecnologías avanzadas establecido para desarrollar soluciones ágiles, audaces y disruptivas para la defensa y más allá. Facilitando un futuro seguro, se dedica a presentar tecnologías y servicios innovadores al mercado con mayor velocidad y eficacia.

Consolidando más de 25 entidades y empleando a más de 13.000 mentes brillantes, ofrece su experiencia en cinco sectores principales: plataformas y sistemas, misiles y armas, defensa cibernética, inteligencia y guerra electrónicas, y apoyo para misiones.

Con sede en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, EDGE es un catalizador del cambio, determinado a revolucionar la industria y cambiar sus fundamentales.

Para obtener más información, visite edgegroup.ae

* Fuente: AETOSWire

