LONDRA--(BUSINESS WIRE)--La strategia Blue Sky Aviation gestita da EnTrust Global (“EnTrust”), importante società di gestione patrimoniale alternativa, e fondi gestiti da Strategic Value Partners, LLC e le sue affiliate ("SVPGlobal"), una società globale di investimenti, hanno annunciato oggi di aver stretto un accordo definitivo per rilevare l'attività Aviation Investment and Asset Management (l'“Attività”) dal DVB Bank Group. La transazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2021.

L'Attività, una delle prime 10 società di servizi di aviazione a livello globale, sarà acquisita attraverso una società britannica appena formata, Deucalion Aviation Limited (“Deucalion” o la “Società”).

