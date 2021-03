FPT liefert SAP AMS-Dienstleistungen für E.ON in 8 Ländern in Europa

ESSEN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--FPT Europe - eine Tochtergesellschaft des globalen Technologiedienstleisters, FPT Corporation - gab heute bekannt, dass FPT Europe und E.ON einen 3-jährigen Vertrag über Dienstleistungen im SAP-Bereich abgeschlossen haben. FPT wird Application-Managed-Service (AMS) für drei ERP-Systeme von EON inklusive einem HANA S/4-basierten System anbieten. Diese Systeme werden derzeit von 16.000 Anwendern in 8 europäischen Ländern genutzt.

"Mit dieser Initiative werden wir unseren derzeitigen Sourcing-Mix optimieren, um neben Kostenoptimierungen zu erreichen, sondern auch um Lieferanten im Bereich der Anwendungswartung und -unterstützung (AMS) zu konsolidieren. Wir sehen dies als einen Wegbereiter für die Service- und Prozessharmonisierung und Integration der IT-Prozesse von E.ON und innogy. Darüber hinaus wird das neue Setup das BizDevOps-Modell innerhalb von E.ON stärken, indem externe Ressourcen in funktionsübergreifenden Teams besser integriert", erläuterte Frank Wendiggensen, Vendor und IT-Transformation Manager bei E.ON Digital Technology GmbH, die Hauptziele des Vertrags.

Der Vertrag markiert für beide Seiten einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit. Seit 2020 unterstützt FPT E.ON, um die Effizienz der SAP-CORE-Domain mit den laufenden S/4 HANA Projekten zu verbessern.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden in einer seiner geschäftskritischen Domäne unterstützen können. Dies zeigt, dass unsere langfristige strategische Partnerschaft wirklich eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Wir werden unseren starken Präsenz im SAP-Bereich weiter ausbauen, da dies zu unserer langfristigen Strategie der digitalen Transformation gehört", sagte Emil Figura, FPT Executive Account Manager für E.ON.

FPT verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit SAP. Mit einem Pool von mehr als 300 funktionalen und 250 technischen Beratern hat FPT erfolgreich SAP-Systeme für Kunden in Südostasien, Japan und Europa implementiert und ausgerollt.

Mit SAP S/4 HANA bietet FPT ein breites Spektrum an Dienstleistungen wie Entwicklung, Implementierung und Rollout. Weiterhin bietet FPT eigene Lösungen im Bereich Application-Managed-Services (AMS) an. Die Services im Bereich SAP-Migration, SAP-Customization, SAP-Rollout und SAP Automation Testing unterstützen Unternehmen bei der reibungslosen und effizienten Einführung von SAP S/4 Hana.

ÜBER FPT

FPT Europe mit Sitz in Essen, Deutschland ist Teil der FPT Corporation, einem Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, der mit 36.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2 Milliarden US-Dollar erzielt. Als Pionier der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Smart Factory, digitale Plattformen, RPA (Robotergesteuerte Prozessautomatisierung), Künstliche Intelligenz (KI), IoT (Internet of Thing), Datenanalyse, Mobilität, Cloud, Managed-Services und Testing. FPT Software bedient weltweit mehr als 700 Kunden, darunter 100 Fortune-500-Unternehmen in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Automotive, Banken und Finanzen, Kommunikation, Medien und Dienstleistungen, Logistik und Transport, Versorgungsunternehmen, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Fertigung, öffentlicher Sektor, Technologie usw. Das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen FPT Europe ist den Technologiepartner von 50 führenden Unternehmen, darunter u.a. RWE, Allianz, Siemens, Schaeffler, Airbus und Carlsberg. Für weitere Informationen besuchen Sie unter: www.fpt-europe.de.

ÜBER E.ON

E.ON ist ein internationales privates Energieunternehmen mit Sitz in Essen, das sich auf die Geschäftsfelder Energienetze und Kundenlösungen konzentriert. Als eines der größten Energieunternehmen in Europa nimmt E.ON eine führende Rolle bei der Gestaltung einer erneuerbare, digitalen und dezentralen Energiewelt ein. Rund 75.000 Mitarbeiter entwickeln und vertreiben Produkte und Lösungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Mehr als 50 Millionen Kunden erwerben Strom, Gas, digitale Produkte oder Lösungen für Elektromobilität, Energieeffizienz und Klimaschutz von E.ON. Als Innovationsführer bietet E.ON seinen Kunden die neuesten technologischen Lösungen und fördert Multisektor-Partnerschaften im Energiebereich und darüber hinaus. Mehr Informationen unte: www.eon.com.

