A Pegasus Tech Ventures és a Japanet Holdings elindítottak egy 50 millió USA dolláros alapot

SAN JOSE, Kalifornia állam, USA--(BUSINESS WIRE)--A globális kockázatitőke-befektető cég, a Pegasus Tech Ventures (a továbbiakban „Pegasus”), melynek székhelye a Szilícium-völgyben található, bejelentette, hogy együttműködésre lép Japán televíziós vásárlási óriásvállalatával, a Japanet Holdings-zal (a továbbiakban „Japanet”) egy 50 millió USA dolláros vállalati tőkebefektetési alap létrehozása céljából. Az alap innovatív kezdő vállalkozásokba fog befektetni szerte a világon.

Az otthonról való vásárlást biztosító szolgáltatásairól jól ismert Japanet, melynek székhelye Japánban, Nagaszaki városában található, most további üzleti szektorokra terjeszti ki tevékenységét. A vállalat nemrégiben indított el egy új projektet, mely egy 2024-ben megnyitandó „Stadium City” (Stadionváros) elnevezésű komplexum felépítését célozza Japánban, Nagaszakiban. A projekt keretében egy sportstadionnal a középpontban olyan többcélú komplexum kerül megépítésre, melynek részét képezi számos különféle létesítmény, ideértve irodákat, kiskereskedelmi üzleteket, szállodákat és különféle rendezvényeknek otthont adó létesítményeket. A Japanet célja, hogy a komplexum olyan kiemelkedő nevezetességévé váljon Nagaszakinak, amely nem csak a helyi, hanem a régióbeli közösségeket és közösségi életet is újjáéleszti. A Japanet ugyanakkor elkötelezett az iránt, hogy a világ minden táján gazdagítsa az idősek életét és támogassa a gyermekek oktatását.

A Pegasus-szal közösen létrehozott alapon keresztül a Japanet értéket kíván teremteni új ötletek finanszírozása és innovatív technológiákat kifejlesztő kezdő vállalkozásokkal való együttműködés révén. A tervek szerint az alap a Szilícium-völgyben és Észak-Amerika különböző részein, valamint Izraelben, Európában és Ázsiában is végez majd befektetéseket.

„A Japanet Csoport olyan tehetséges vállalkozók által alapított, ígéretes kezdő vállalkozásokat szeretne felkutatni, amelyek támogatásunkkal sikeressé válhatnak, és valódi értéket teremthetnek a világ számára. A kockázatitőke-befektető alap révén ugyanakkor szeretnénk rátalálni olyan új, csúcskategóriát képviselő, modern technológiákra is, amelyeket felhasználhatunk a Nagaszakiban épülő Stadionvárosban annak érdekében, hogy újfajta szolgáltatásokat nyújthassunk, ideértve például a gyermekoktatást, az idősek gondozását, valamint vendéglátási és egyéb olyan szolgáltatásokat, amelyek segítenek jobbá tenni az emberek életét” – fejtette ki Akito Takata, a Japanet elnöke és vezérigazgatója.

„Minden erőfeszítést megteszünk, hogy globális hálózatunkra támaszkodva a legígéretesebb startup vállalkozásokat mutathassuk be a Japanetnek” - nyilatkozta Anis Uzzaman, a Pegasus Tech Ventures alapítója és vezérigazgatója. „A kezdő vállalkozások és a Japanet összekapcsolása mindkét számára előnyös lehet. Célunk egy olyan globális innovációs platform létrehozása, amely támogatja portfóliócégeink növekedését és sikereket biztosít vállalati partnereink számára.”

A Pegasus csapata a Szilícium-völgyben és a világ 15 különféle régiójában igyekszik majd felkutatni a legjobb startupokat, és kapcsolatot létesíteni köztük és a Japanet, valamint a Pegasus vállalati partnereinek kiterjedt hálózata között.

A Pegasus már számos kockázatitőke-befekető alapot hozott létre több mint 35 globális vállalattal együttműködve, ideértve többek közt a következőket: Aisin Seiki, Sojitz Corporation, SEGA SAMMY HOLDINGS, Sunny Health, CAC Holdings Corporation, Teijin Limited, Infocom Corporation, Innotech Corporation és ASUS.

Amit a Japanet Holdings Co., Ltd.-ről tudni kell…

A Japanet vállalati víziójának, „A mában élés örömének” (The joy of living now) jegyében otthonról való vásárlást biztosító szolgáltatásokat kínál, továbbá egy sporttal kapcsolatos jelentős projekt megvalósításán is munkálkodik, melynek célja a helyi és régióbeli közösségek és a közösségi élet újjáélesztése. Az emberek életének gazdagítása, az örömteli pillanatok megélésének lehetővé tétele érdekében a Japanet ugyanakkor az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésén is dolgozik, továbbá egyéb, a társadalmi felelősségvállalás körébe tartozó tevékenységeket végez, mint például a gyermekek oktatásának támogatása szerte a világon, illetve a katasztrófa sújtotta területeken élők segítése. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: https://corporate.japanet.co.jp/.

Amit a Pegasus Tech Ventures-ről tudni kell…

A Pegasus Tech Ventures 1,5 milliárd USA dollár értékű eszközt kezelő globális kockázatitőke-befektető cég, melynek székhelye a Szilícium-völgyben található. A Pegasus szellemi és pénztőkét kínál a felemelkedőben lévő technológiai vállalatoknak szerte a világon. Az intézményi befektetőknek biztosított magas szintű kockázatitőke-befektetési megoldások mellett a Pegasus egy egyedi, ún. „Venture Capital-as-a-Service” (VCaaS) (szolgáltatásként biztosított kockázati tőke) modellt is kínál olyan nagy, globális vállalatoknak, amelyek csúcstechnológiát fejlesztő startup vállalkozásokkal szeretnének együttműködésre lépni. A több mint 35 nagyvállalat között, amelyek ez idáig együttműködési megállapodást kötöttek a Pegasus-szal, megtalálható például az ASUS, az Aisin, a SEGA, a Sojitz és az Omron. Ezek a vállalatok hozzáférést kapnak a Pegasus több mint 180 vállalatot tartalmazó portfóliójához, azaz olyan vállalatokkal léphetnek kapcsolatba, mint a SpaceX, a 23andMe, a SoFi, a Bird, a Color, az App Annie és számos egyéb ígéretes cég. További információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.pegasustechventures.com.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.