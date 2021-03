L'activité d'investissements dans l'aviation et de gestion d'actifs de DVB Bank sera acquise par SVPGlobal et EnTrust Global

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--La stratégie Blue Sky Aviation gérée par EnTrust Global ("EnTrust"), un chef de file de la gestion d'actifs alternatifs, et les fonds gérés par Strategic Value Partners, LLC et ses filiales ("SVPGlobal"), une société internationale d'investissements, annoncent aujourd'hui avoir signé un accord définitif en vue d'acquérir l'activité Investissements aéronautiques et Gestion d'actifs (l'"Activité") de DVB Bank Group. La transaction devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2021.

L'Activité, qui figure parmi les 10 premières sociétés de services aéronautiques au niveau mondial, sera acquise par l'entremise d'une société britannique récemment enregistrée, Deucalion Aviation Limited ("Deucalion" ou la "Société"). Aujourd'hui, l'Activité est une plateforme internationale de gestion aéronautique fournissant des solutions clé en main exhaustives permettant aux investisseurs financiers de déployer du capital dans des actifs d'aéronefs, par le biais d'une création, d'une restructuration, d'une exécution ou d'une gestion de fonds et d'un éventail complet d'activités d'entretien, y compris la recommercialisation d'aéronefs, la gestion technique, la gestion des leasings et les conseils. Forte de 45 collaborateurs, l'équipe gère environ 160 avions en leasing pour plus de 80 compagnies aériennes dans le monde, représentant environ 5 milliards de dollars en valeur totale d'actifs.

L'investissement d'EnTrust et de SVPGlobal devrait fournir le soutien nécessaire à l'équipe de direction pour élaborer une stratégie de croissance internationale et explorer de nouvelles opportunités complémentaires découlant de l'actuelle dislocation de l'industrie aéronautique.

Deucalion, qui sera codirigé par Jon Skirrow et Stephan Sayre, sera acquise dans le cadre d'une co-entreprise entre EnTrust et SVPGlobal, pour mettre à profit les expertises complémentaires des deux sociétés. De hauts dirigeants d'EnTrust Blue Sky Aviation et de SVPGlobal travaillent ensemble sur diverses transactions depuis ces 15 dernières années.

Jon Skirrow déclare: "Nous sommes ravis d'entrer en partenariat avec EnTrust et SVPGlobal, après plusieurs années au sein de DVB Bank Group. Ce nouvel investissement nous aidera à capitaliser sur notre solide trajectoire de croissance, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à fournir des services de premier rang à nos clients alors que nous nous embarquons dans notre prochaine phase de développement".

Stephan Sayre ajoute: "EnTrust et SVPGlobal, qui partagent notre vision des opportunités d'aujourd'hui et de demain à saisir dans ce secteur, nous permettent non seulement de consolider notre engagement à proposer des services inégalés à nos clients, mais aussi de renforcer sensiblement notre gamme de solutions de financement innovantes pour les compagnies aériennes et les sociétés de leasing au niveau mondial".

Victor Khosla, fondateur et directeur des investissements chez SVPGlobal, déclare: "Il s'agit d'une plateforme innovante jouissant d'une expertise sans pareil dans le domaine de l'aviation et présentant un excellent bilan en termes de gestion de projets complexes dans divers types d'actifs et de structures sur les 17 dernières années. Notre investissement en tant que co-entreprises au côté d'EnTrust témoigne d'une importante opportunité de marché".

John Morabito, directeur général principal et responsable de portefeuille de la stratégie Blue Sky Aviation d'EnTrust Global, déclare: "Alors que nous continuons de construire une plateforme polyvalente d'investissements à valorisation relative, cette acquisition consolide la stratégie Blue Sky Aviation d'EnTrust grâce à un éventail de capacités critiques visant à fournir des solutions exhaustives aux acteurs du marché. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec SVPGlobal et la talentueuse équipe de direction de DVB, avec laquelle nous entretenons une relation de longue date".

À propos de DVB

DVB Bank SE est un fournisseur de services financiers spécialisée dans la finance des transports internationaux. Avec 329 employés et des bureaux dans le monde entier, la banque gère un portefeuille de prêts de 3,9 milliards EUR. En tant que filiale de DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Francfort-sur-le-Main, DVB fait partie du deuxième groupe bancaire d'Allemagne. Veuillez visiter notre site www.dvbbank.com pour des informations complémentaires.

À propos d’EnTrust Global

EnTrust Global est un leader de la gestion d'actifs alternatifs avec un total d'actifs d'environ 19 milliards de dollars*. Cofondée en 1997 par son président et chef de la direction Gregg S. Hymowitz, la société gère des actifs pour plus de 500 investisseurs institutionnels représentant 47 pays et compte environ 10 milliards de dollars dans des partenariats stratégiques sur mesure. EnTrust Global offre une gamme diversifiée de possibilités d'investissements alternatifs dans le cadre de multiples stratégies, dont la dette privée et les actifs réels, ainsi que les co-investissements spéculatifs et investissements directs. EnTrust Global possède 11 bureaux à travers le monde et dispose de sièges sociaux à New York et à Londres.

*Au 30 septembre 2020. Sur la base des estimations et inclut les actifs sous gestion et les mandats attribués et pas encore financés.

À propos de Strategic Value Partners

SVPGlobal est une société internationale d'investissement avec environ 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Créée par Victor Khosla en 2001, la société emploie 127 personnes, dont 49 spécialistes en placement, répartis dans ses principaux bureaux à Greenwich (Connecticut), Londres et Tokyo. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.svpglobal.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.