MONCTON, New Brunswick--(BUSINESS WIRE)--Organigram Holdings Inc. (“OGI”, TSX: OGI en NASDAQ: OGI) is verheugd een strategische investering van C $ 221 miljoen aan te kondigen van een volledige dochteronderneming van BAT (LSE: BATS en NYSE: BTI). De BAT-dochteronderneming heeft ingeschreven op ongeveer 58,3 miljoen gewone aandelen van OGI, wat een aandelenbelang van 19,9% vertegenwoordigt na de transactie voor een totale opbrengst van ongeveer C $ 221 miljoen (“Investeringsopbrengst”) tegen een prijs per aandeel van C $ 3,792, gebaseerd op een vijfdaagse naar volume gewogen gemiddelde prijs op de TSX die eindigt op 9 maart 2021.

