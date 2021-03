Andersen Global étend sa présence en Ouzbékistan grâce à l’intégration du cabinet d’avocats Virtus Leo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence mondiale grâce à un Accord de collaboration avec le cabinet d’avocats basé en Ouzbékistan, Virtus Leo, continuant ainsi d’élargir la couverture de sa plateforme en Asie centrale.

Fondé en 2009 et dirigé par l’associé directeur Alisher Kudratullaevich Zaynutdinov, Virtus Leo est spécialisé dans le droit économique, le droit des affaires et le droit fiscal. Ce cabinet multiservice fournit une assistance dans divers secteurs du droit, notamment l’antitrust et la concurrence, la banque et la finance, l’assurance, les procédures pénales et la propriété intellectuelle. Possédant des bureaux à Tachkent, le cabinet travaille aux côtés de plusieurs sociétés internationales basées aux États-Unis, en Europe, et aux Émirats arabes unis.

« Le fait de proposer des solutions synergiques globales à nos clients permet de créer une plateforme compétitive pour notre cabinet, à l’échelle régionale et locale », a déclaré Alisher Kudratullaevich Zaynutdinov. « La capacité à répondre aux besoins sans cesse croissants de notre clientèle, à travers des services efficaces, fluides et de qualité demeure pour nous une priorité absolue. Notre attachement pour la bonne gestion, joint à notre collaboration avec Andersen Global, renforce notre engagement consistant à assurer des services de premier ordre à l’échelle mondiale. »

Et Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, d’ajouter : « Virtus Leo fixe la norme des services juridiques en Ouzbékistan, et renforce nos capacités existantes en Asie centrale en vue de répondre aux besoins changeants de nos clients. Cette collaboration illustre une nouvelle fois notre engagement consistant à fournir à nos clients une gamme complète de services intégrés via les cabinets membres et les cabinets collaborateurs de l’organisation, répartis à travers le monde. Elle nous permet également de bénéficier d’une plateforme solide pour notre croissance future, à l’heure où nous poursuivons notre expansion dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 259 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

