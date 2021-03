MONCTON, Nuovo Brunswick--(BUSINESS WIRE)--Organigram Holdings Inc. ("OGI", TSX: OGI e NASDAQ: OGI) è lieta di annunciare un investimento strategico da 221 milioni di dollari canadesi da parte di una controllata al 100% di BAT (LSE:BATS e NYSE:BTI). La controllata di BAT ha acquistato approssimativamente 58,3 milioni di azioni ordinarie di OGI, pari a una quota azionaria di circa il 19,9%1, calcolata successivamente alla transazione, per un importo totale di circa 221 milioni di dollari canadesi ("Importo dell'investimento") a un prezzo di 3,792 dollari canadesi per titolo, calcolato come media ponderata dei contratti conclusi alla Borsa di Toronto (TSX) nel periodo di cinque giorni terminato il 9 marzo 2021.

