Negócio de gestão de ativos e investimentos em aviação do DVB Bank é adquirido por SVPGlobal e EnTrust Global

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A estratégia de Blue Sky Aviation gerenciada por EnTrust Global (“EnTrust”), uma empresa líder em gestão de ativos alternativos e fundos administrados por Strategic Value Partners, LLC e suas afiliadas ("SVPGlobal"), uma empresa de investimento global, anunciaram hoje que celebraram um acordo definitivo para adquirir o Investimento em aviação e negócios de gestão de ativos (o “Negócio”) do DVB Bank Group. A transação deve ser concluída durante o primeiro semestre de 2021.

O Negócio, uma das 10 maiores empresas de serviços de aviação em todo o mundo, será adquirido por meio de uma empresa britânica recém-constituída, Deucalion Aviation Limited (“Deucalion” ou a “Empresa”). Atualmente, o Negócio é uma plataforma global de gerenciamento de aviação que fornece soluções completas e prontas para uso, para investidores financeiros que buscam implantar capital em ativos de aeronaves, através da originação, estruturação, execução, gestão de fundos e uma gama completa de atividades de manutenção, incluindo remarketing de aeronaves, gestão técnica, gestão de leasing e consultoria. A forte equipe de 45 pessoas gerencia aproximadamente 160 aeronaves em leasing para mais de 80 companhias aéreas em todo o mundo, representando aproximadamente US$ 5 bilhões em valor total de ativos.

Espera-se que o investimento da EnTrust e da SVPGlobal forneça à equipe de gestão existente o apoio necessário para construir sua estratégia de crescimento internacional e explorar oportunidades complementares decorrentes do atual deslocamento da indústria de aviação.

A Deucalion, que será liderada conjuntamente por Jon Skirrow e Stephan Sayre, será adquirida por meio de uma joint venture formada entre a EnTrust e a SVPGlobal, utilizando a experiência complementar das duas empresas. Nos últimos 15 anos, os membros seniores das equipes de Blue Sky Aviation da EnTrust e da SVPGlobal trabalharam juntos em várias transações.

Jon Skirrow disse: “ Estamos muito satisfeitos por fazer parceria com a EnTrust e a SVPGlobal, depois de muitos anos de sucesso com o DVB Bank Group. Este novo investimento nos apoiará na capitalização de nossa forte trajetória de crescimento e, à medida que embarcamos na próxima fase de nosso desenvolvimento, esperamos continuar a fornecer nossos serviços líderes mundiais aos nossos clientes.”

Stephan Sayre acrescentou: “ A EnTrust e a SVPGlobal, que compartilham a nossa visão de oportunidades neste setor, hoje e a longo prazo, nos permitem não apenas reforçar o nosso compromisso em prestar o melhor serviço de classe aos nossos clientes no ambiente atual, como também fortalecer significativamente nossa oferta de uma ampla gama de soluções de financiamento inovadoras para companhias aéreas e clientes de leasing globalmente.”

O fundador e CIO da SVPGlobal, Victor Khosla, disse: “ Esta é uma plataforma inovadora com experiência em aviação de classe mundial e um excelente histórico na gestão de projetos complexos, grandes e exclusivos em estruturas e tipos de ativos diversificados nos últimos 17 anos. Nosso investimento como parte desta joint venture com a EnTrust é uma prova do conjunto considerável de oportunidades de mercado que vemos à frente para os negócios.”

John Morabito, diretor administrativo sênior e gerente do portfólio da estratégia de Blue Sky Aviation da EnTrust Global, disse: “ À medida que continuamos a construir uma plataforma multifacetada de investimento de valor relativo na indústria da aviação, esta aquisição melhora a estratégia de Blue Sky Aviation da EnTrust com os recursos de serviço completos essenciais para fornecer uma ampla oferta de soluções para os componentes do mercado. Estamos entusiasmados com a oportunidade de fazer parceria com a SVPGlobal e a talentosa equipe de gerenciamento do DVB, com quem nossa equipe tem um relacionamento de longa data.”

Sobre o DVB

O DVB Bank SE é um provedor de serviços financeiros especializado em financiamento de transporte internacional. Com 329 funcionários e escritórios em todo o mundo, o Banco administra uma carteira de empréstimos no valor de € 3,9 bilhões. Como afiliado do DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, o DVB faz parte do segundo maior grupo bancário da Alemanha. Visite nosso website www.dvbbank.com para obter informações adicionais.

Sobre a EnTrust Global

A EnTrust Global é uma empresa líder em gestão de ativos alternativos com aproximadamente US$ 19 bilhões em ativos totais*. Cofundada em 1997 pelo presidente e CEO Gregg S. Hymowitz, a empresa administra ativos para mais de 500 investidores institucionais representando 47 países e tem aproximadamente US$ 10 bilhões em parcerias estratégicas personalizadas. A EnTrust Global oferece uma gama diversificada de oportunidades de investimento alternativo entre estratégias, incluindo dívida privada e ativos reais, bem como co-investimentos oportunistas e investimentos diretos. A EnTrust Global tem 11 escritórios em todo o mundo e está sediada em Nova York e Londres.

*Em 30 de setembro de 2020. Com base em estimativas e inclui ativos sob consultoria e mandatos concedidos, mas ainda não financiados.

Sobre a Strategic Value Partners

A SVPGlobal é uma empresa de investimento global com aproximadamente US$ 11 bilhões em ativos sob gestão. A empresa, fundada por Victor Khosla em 2001, tem 127 funcionários, incluindo 49 profissionais de investimento, em seus escritórios principais em Greenwich (CT), Londres e Tóquio. Saiba mais em www.svpglobal.com.

