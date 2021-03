Andersen Global se expande no Uzbequistão com o escritório de advocacia Virtus Leo

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global expande sua presença global por meio de um acordo de colaboração com a Virtus Leo, escritório de advocacia do Uzbequistão, e segue ampliando sua plataforma na Ásia Central.

Fundada em 2009 e liderada pelo sócio-gerente Alisher Kudratullaevich Zaynutdinov, a Virtus Leo é especializada em direito econômico, corporativo e tributário. A firma de serviços completos presta assistência em diversas áreas de legislação, inclusive antitruste e concorrência, serviços bancários e financeiros, seguros, penal e propriedade intelectual. Com um escritório em Tashkent, ela trabalha com várias empresas internacionais com sede nos Estados Unidos, Europa e Emirados Árabes Unidos.

“A oferta de soluções abrangentes e sinérgicas a nossos clientes cria uma plataforma competitiva para nossa firma regional e globalmente”, afirmou Alisher. “A capacidade de atender às crescentes necessidades de nossos clientes com serviços eficazes, integrados e de qualidade segue sendo nossa maior prioridade. Nossa dedicação à boa gestão, aliada a nossa colaboração com a Andersen Global, fortalece ainda mais nosso compromisso de prestar os melhores serviços da categoria mundialmente.”

Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen, acrescentou: “A Virtus Leo define o padrão de serviços jurídicos no Uzbequistão e reforça nossas capacidades atuais na Ásia Central para atender às necessidades em constante evolução de nossos clientes. Esta colaboração reafirma nosso compromisso de oferecer aos clientes um conjunto completo de serviços integrados por meio das firmas associadas e colaboradoras de nossa organização por todo o mundo. Ela também proporciona uma sólida plataforma para crescimento futuro ao darmos continuidade a nosso crescimento na região.”

