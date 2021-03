Andersen Global estende la propria presenza all’Uzbekistan tramite lo studio legale Virtus Leo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global espande la propria presenza su scala globale attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con Virtus Leo, uno studio legale sito nell’Uzbekistan, continuando ad ampliare la copertura della propria piattaforma nell’Asia centrale.

Virtus Leo, fondato nel 2009 e guidato dal Socio gerente Alisher Kudratullaevich Zaynutdinov, è specializzato in diritto dell’economia, diritto societario e diritto tributario. Lo studio full-service fornisce assistenza in diverse aree del diritto, compresi normativa antitrust e diritto della concorrenza, diritto bancario e finanziario, diritto assicurativo, diritto penale e diritto della proprietà intellettuale. Lo studio, sito a Tashkent, collabora con diverse multinazionali con sedi negli Stati Uniti, in Europa e negli Emirati Arabi Uniti.

“L’offerta ai nostri clienti di soluzioni complete e sinergiche conferisce al nostro studio un vantaggio concorrenziale a livello sia regionale che globale”, ha affermato Alisher. “La facoltà di soddisfacimento delle esigenze in continua crescita dei nostri clienti attraverso servizi efficienti, d’alta qualità e perfettamente integrati continua a rivestire per noi un’importanza prioritaria. La nostra rigorosa osservanza del principio di amministrazione responsabile e la nostra collaborazione con Andersen Global rafforzano ancor più il nostro impegno di offerta di servizi di prim’ordine in tutto il mondo”.

Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen, ha aggiunto: “Virtus Leo stabilisce lo standard per i servizi legali nell’Uzbekistan e accrescerà le nostre capacità preesistenti nell’Asia centrale consentendoci di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Questa collaborazione esemplifica ancora una volta il nostro impegno di offerta ai clienti di un portafoglio completo di servizi integrati attraverso gli studi con cui l’organizzazione intrattiene dei rapporti di affiliazione e collaborazione a livello globale. Essa funge inoltre da robusto trampolino di lancio per la crescita futura contestualmente alla nostra espansione continua nella regione”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 259 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

