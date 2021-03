Andersen Global breidt uit naar Oezbekistan met Virtus Leo Law Firm

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn wereldwijde aanwezigheid door middel van een samenwerkingsovereenkomst met het in Oezbekistan gevestigde advocatenkantoor Virtus Leo en blijft zijn platform in Centraal-Azië uitbreiden.

Virtus Leo is in 2009 opgericht en wordt geleid door Managing Partner Alisher Kudratullaevich Zaynutdinov en hij is gespecialiseerd in economisch, vennootschaps- en fiscaal recht. Het full-service kantoor biedt ondersteuning in verschillende juridische sectoren, waaronder antitrust en concurrentie, bankieren en financiën, verzekeringen, crimineel en intellectueel eigendom. Met een kantoor in Tasjkent werkt het bedrijf samen met verschillende internationale bedrijven in de Verenigde Staten, Europa en de Verenigde Arabische Emiraten.

“Door uitgebreide, synergetische oplossingen aan onze klanten te bieden, ontstaat een concurrerend platform voor ons bedrijf, regionaal en wereldwijd”, zei Alisher. “Het vermogen om aan de steeds groeiende behoeften van onze klanten te voldoen met effectieve, naadloze en kwaliteitsvolle diensten blijft een topprioriteit voor ons. Onze toewijding aan rentmeesterschap, samen met onze samenwerking met Andersen Global, versterken onze toewijding om wereldwijd de allerbeste diensten te leveren.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde toe: “Virtus Leo bepaalt de norm voor juridische dienstverlening in Oezbekistan en versterkt onze bestaande capaciteiten in Centraal-Azië om te voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten. Deze samenwerking weerspiegelt verder onze toewijding om klanten een volledige reeks geïntegreerde diensten te bieden via de aangesloten firma's en samenwerkende firma's van onze organisatie wereldwijd. Het biedt ook een solide platform voor toekomstige groei terwijl we blijven uitbreiden in de regio.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 259 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

