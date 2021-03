ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--EDGE, de geavanceerde technologiegroep van de VAE voor defensie en daarbuiten, heeft vandaag overeenstemming bereikt over een memorandum van overeenstemming (MoU) met Israel Aerospace Industries (IAI), de belangrijkste fabrikant van lucht- en ruimtevaart en luchtvaart van Israël, om een geavanceerd C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft System) ontwikkelen dat is afgestemd op de VAE-markt, met bredere voordelen voor de MENA-regio en daarbuiten.

Door gebruik te maken van IAI’s bewezen C-UAS-oplossingen die over de hele wereld worden toegepast om een breed scala aan bedreigingen te detecteren, identificeren en onderscheppen, maakt EDGE, een jong en ontwrichtend bedrijf dat onlangs een reeks lucht- en ruimtevaartoplossingen heeft gelanceerd, gebruik van zijn dochteronderneming, SIGN4L, een toonaangevende leverancier van elektronische oorlogsvoeringdiensten en oplossingen voor nationale veiligheid, om samen te werken met de Israëlische defensiefabrikant.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.