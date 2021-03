EDGE anuncia acordo estratégico com a Israel Aerospace Industries para desenvolver solução avançada de combate a UAS

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--O EDGE, o grupo de tecnologia avançada dos Emirados Árabes Unidos para defesa e além, assinou hoje com um memorando de entendimento (MoU) com a Israel Aerospace Industries (IAI) - maior fabricante aeroespacial e de aviação de Israel, para desenvolver um C-UAS (Sistema de Aeronaves Contra-Tripulados) avançado, adaptado ao mercado dos Emirados Árabes Unidos, com benefícios mais amplos para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) e além.

Aproveitando as soluções C-UAS comprovadas da IAI que são aplicadas em todo o mundo para detectar, identificar e interceptar uma ampla gama de ameaças, a EDGE, uma empresa jovem e inovadora que lançou recentemente uma série de soluções aeroespaciais, está aproveitando sua subsidiária, SIGN4L, uma fornecedora líder de serviços e soluções de guerra eletrônica para segurança nacional, para colaborar com o fabricante de defesa israelense.

Composto por radar 3D avançado, COMINT (inteligência de comunicação) e tecnologias eletro-ópticas integradas em um sistema de comando e controle unificado, o C-UAS é totalmente autônomo e não requer intervenção humana.

