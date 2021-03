ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--EDGE, gruppo emiratino a tecnologia avanzata operativo nella difesa e in altri ambiti di attività, ha siglato oggi un memorandum d’intesa (memorandum of understanting, MoU) con Israel Aerospace Industries (IAI), il maggior produttore in campo aeronautico e aerospaziale di Israele, per lo sviluppo di un sistema avanzato di C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft System [Contrasto ai sistemi aerei senza pilota]) commisurato al mercato EAU e caratterizzato da un ampio spettro di vantaggi che non si limitano all’area MENA (Middle East, North Africa [Medio Oriente, Nord Africa]).

Beneficiando delle affidabili soluzioni C-UAS di IAI che sono utilizzate in tutto il mondo per la rilevazione, l’identificazione e l’intercettazione di un’ampia gamma di minacce, EDGE, azienda giovane con eccezionale potere dirompente che ha recentemente lanciato diverse soluzioni in campo aerospaziale, sta facendo leva sull’affiliata SIGN4L, fornitore leader di servizi e soluzioni di guerra elettronica per la sicurezza nazionale, per collaborare con il produttore di soluzioni per la difesa israeliano.

Con radar 3D avanzato, COMINT (communications intelligence [controllo delle comunicazioni]) e tecnologie Electro-Optic integrate all’interno di un sistema di comando e controllo unificato, il C-UAS è totalmente autonomo, non essendo necessaria la presenza dell’intervento umano.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.