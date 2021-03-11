阿爾卑斯阿爾派與定位科技提供商Skyhook合作提供物聯網服務

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--電子元件和汽車資訊娛樂系統的一流製造商阿爾卑斯阿爾派(Alps Alpine)已選擇定位科技領域獨立的全球領軍企業Skyhook為其定位服務提供者。阿爾卑斯阿爾派將在其物聯網裝置和服務中使用Skyhook的精確定位技術。

憑藉自身在電子領域的豐富經驗和Skyhook廣泛的定位專長，阿爾卑斯阿爾派將能夠為需要知道裝置的正確位置以便管理和操作的企業和機構營造出色的用戶體驗。

阿爾卑斯阿爾派在物聯網產業的業務廣泛，而增添Skyhook的技術可以確保客戶從他們的所有物聯網裝置中獲得正確和精確的位置資訊。

Skyhook能夠不受地下隧道或人口密集城市等環境干擾，提供正確的定位。在分析物料的高效運輸、確保供應鏈時效性、定位倉庫大型棧板或貨箱時，這種能力具有很高的價值。上述功能將使阿爾卑斯阿爾派的裝置及其客戶受益。Skyhook的精確位置混合定位系統利用Wi-Fi、GNSS和Cell訊號對裝置進行定位，確保在任何環境下都能對資產追蹤器等所有裝置定位置。該解決方案能夠以極其省電的方式，僅使用12位元組的有效載荷對Sigfox等LPWAN受限網路中的裝置進行定位，使裝置使用單一電池就能夠工作更長時間。

阿爾卑斯阿爾派董事、資深副總裁兼新業務與工程副科技長Koichi Endo表示：「阿爾卑斯阿爾派認為，Skyhook提供的高精確度位置資訊將提高我們經久耐用的物聯網裝置的價值。」

Skyhook執行長Craig Waggy表示：「我們很榮幸能與阿爾卑斯阿爾派合作，為他們的一系列產品提供Skyhook的混合定位系統。物聯網裝置和服務將大幅受惠於正確和高效的定位服務，而這正是Skyhook所提供的解決方案的核心價值。」

關於Skyhook：

Skyhook是定位科技領域獨立的全球領軍企業，運行全球最大的獨立定位網路，該網路由51億個地理定位的Wi-Fi熱點和2億個手機訊號塔組成。Skyhook處理數百億條定位資訊，為裝置、應用程式、穿戴式裝置、品牌和廣告平臺提供精準、正確的位置資料和智慧服務。透過其母公司Skyhook Holding, Inc.，Skyhook以Liberty Broadband Corporation旗下全資子公司的型態營運。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.skyhook.com。

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