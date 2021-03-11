阿尔卑斯阿尔派与定位技术提供商Skyhook合作提供物联网服务

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--电子元器件和车载信息娱乐系统的领先制造商阿尔卑斯阿尔派(Alps Alpine)已经选中定位技术领域独立的全球领军企业Skyhook作为其定位服务提供商。阿尔卑斯阿尔派将在其物联网设备和服务中使用Skyhook的精确定位技术。

借助自身在电子领域的丰富经验和Skyhook广泛的定位专长，阿尔卑斯阿尔派将能够为需要了解设备准确位置以便对设备进行管理和操作的企业和机构营造出色的用户体验。

阿尔卑斯阿尔派在物联网行业的业务广泛，而Skyhook技术的加入可以确保客户从他们的所有物联网设备中获得准确和精确的位置信息。

Skyhook能够不受地下隧道或人口密集城市等环境干扰，提供准确的定位。在分析物料高效运输、确保供应链时效性、定位仓库大型托盘或货箱时，这种能力具有很高的价值。上述功能将使阿尔卑斯阿尔派的设备及其客户受益。Skyhook的精确位置混合定位系统利用Wi-Fi、GNSS和Cell信号对设备进行定位，确保资产追踪器等所有设备在任何环境下都能被定位到。该解决方案能够以极其省电的方式，仅使用12字节的有效载荷对Sigfox等LPWAN受限网络中的设备进行定位，使设备使用单节电池就能够工作更长时间。

阿尔卑斯阿尔派董事、高级副总裁兼新业务与工程副首席技术官Koichi Endo表示：“阿尔卑斯阿尔派认为，Skyhook提供的高精确度位置信息将提高我们经久耐用的物联网设备的价值。”

Skyhook首席执行官Craig Waggy表示：“我们很荣幸能与阿尔卑斯阿尔派合作，为他们的一系列产品提供Skyhook的混合定位系统。我们的物联网设备和服务将极大地受益于准确和高效的定位服务，而这正是Skyhook所提供的解决方案的核心价值。”

关于Skyhook：

Skyhook是定位技术领域独立的全球领军企业，运营着全球最大的独立定位网络，该网络由51亿个地理定位的Wi-Fi热点和2亿个手机信号塔组成。Skyhook处理数百亿条定位信息，为设备、应用程序、可穿戴设备、品牌和广告平台提供精准、可靠的位置数据和智能服务。Skyhook通过其母公司Skyhook Holding, Inc.，作为Liberty Broadband Corporation旗下的全资子公司而运营。如需了解更多信息，请访问www.skyhook.com。

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