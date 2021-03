BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Alps Alpine, een toonaangevende fabrikant van elektronische componenten en auto-infotainmentsystemen, heeft gekozen voor Skyhook, de wereldwijde onafhankelijke leider in locatietechnologie, als leverancier van locatiediensten. Alps Alpine zal nu de Precision Location-positioneringstechnologie van Skyhook gebruiken in hun IoT-apparaten en -services.

Met de enorme ervaring van Alps Alpine op het gebied van elektronica in combinatie met de uitgebreide expertise op het gebied van locatiebepaling van Skyhook, kan Alps Alpine een geweldige gebruikerservaring creëren voor bedrijven en instellingen die de exacte locatie van apparaten moeten weten om ze te kunnen beheren en bedienen.

Alps Alpine’s betrokkenheid bij de IoT-sector is uitgebreid, en de toevoeging van Skyhook’s technologie zorgt ervoor dat klanten een nauwkeurige en nauwkeurige positionering ontvangen van al hun IoT-apparaten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.