Iguatemi rozszerza umowę wsparcia z Rimini Street o usługi zarządzania aplikacjami SAP

LAS VEGAS i SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, wiodący zewnętrzny dostawca wsparcia technicznego dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce, poinformowała dziś, że Iguatemi, największa brazylijska firma zarządzająca centrami handlowymi, rozszerzyła swoją umowę wsparcia SAP z Rimini Street o usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services, AMS) dla SAP i Rimini Street Watch dla SAP. Od 2016 roku Rimini Street wspiera silnie spersonalizowane aplikacje SAP ECC 6.0 i SAP Business Objects w firmie. Korzystając teraz z usług tylko jednego dostawcy zarówno w zakresie zarządzania aplikacjami SAP, jak i usług wsparcia, dział IT firmy Iguatemi jest w stanie skoncentrować swoje dostępne zasoby, tak aby sprostać wymaganiom pozostałych projektów informatycznych realizowanych w ramach swojej działalności. Oszczędności uzyskane w wyniku zmiany dostawcy usług wsparcia zostały wykorzystane do realizacji nowatorskich przedsięwzięć w firmie, w tym do rozwoju aplikacji i wdrożenia innych rozwiązań SaaS – Salesforce, Success Factors i aplikacji SAP Time Management – w celu zaspokojenia popytu i wsparcia rozwoju działalności.

Optymalizacja zasobów IT dzięki usługom serwisowym i wsparciu dla produktów SAP

Firma Iguatemi z siedzibą w São Paulo jest pionierem nowych modeli w branży mody i centrów handlowych w Brazylii, zarządzając obecnie 16 centrami handlowymi, dwoma outletami i trzema komercyjnymi wieżowcami biurowymi w całym kraju. W połowie 2015 roku spółka Iguatemi rozpoczęła działalność mającą na celu optymalizację zasobów informatycznych i obniżenie wysokich kosztów utrzymania i wsparcia systemu SAP, aby zrealizować swoje cele finansowe oraz zainwestować w nowe technologie, które pobudzą innowacje i zwiększą jej przychody.

„Czas reakcji SAP na nasze zgłoszenia był wydłużony, zaś poprzedni dostawca rozwiązywał tylko niewielką część naszych problemów, głównie dlatego, że SAP nie umożliwia personalizacji. Ponosiliśmy zwiększone koszty, a czas naszej pracy nie był optymalizowany. Najprościej mówiąc, wsparcie poprzedniej firmy nie spełniało naszych oczekiwań” – powiedział Valdemar Castilho, kierownik ds. operacyjnych IT w firmie Iguatemi.

W związku z tą sytuacją spółka rozpoczęła poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby na pokonanie tych barier. „Specjaliści z Rimini Street posiadają niezrównany poziom wiedzy, dzięki czemu nasza współpraca z nimi zaowocowała wzrostem uznania dla naszego działu IT w całej firmie. Ponadto łączne oszczędności kosztów uzyskane dzięki przejściu na obsługę Rimini Street są znacznie większe niż 50% oszczędności na opłatach za pomoc techniczną zagwarantowane w umowie” – kontynuuje Castilho.

Uproszczenie i konsolidacja usług zarządzania i wsparcia dla aplikacji SAP

Aktualnie Iguatemi korzysta z usług pojedynczego partnera w zakresie wsparcia i zarządzania systemem SAP, co daje zwiększoną przejrzystość operacji informatycznych i większą wartość strategiczną w firmie. Przed rozszerzeniem umowy z Rimini Street na dostawę AMS dla swojego oprogramowania SAP firma wypróbowała już trzech innych dostawców AMS. Takie rozwiązanie okazało się nieefektywne dla potrzeb Iguatemi, ponieważ wspomniane firmy konsultingowe pobierały opłaty za zgłoszenie, potrzebowały wielu godzin na odpowiedź i mimo to wciąż nie rozwiązywały problemów w sposób zadowalający spółkę. Gotowe rozwiązanie Rimini Street integruje zarządzanie aplikacjami i usługi wsparcia dla oprogramowania SAP w celu stworzenia korzystniejszych warunków ekonomicznych z bardziej efektywnymi operacjami wsparcia, zapewniającymi wyższy poziom usług, odpowiedzialność i proaktywne rozwiązywanie problemów przez doświadczonych inżynierów. Iguatemi zrezygnowała również z rozwiązania SAP Solution Manager na rzecz Rimini Street Watch dla SAP, dzięki czemu może na bieżąco monitorować dostępność systemu ERP i przechowywać dane historyczne środowiska IT.

„Usługi zarządzania aplikacjami SAP oferowane przez Rimini Street zachwyciły nas ze względu na różnicę w modelu obsługi w porównaniu z tradycyjnymi firmami konsultingowymi. Nie tracimy już czasu na zarządzanie zgłoszeniami – dzięki jednemu dostawcy usług w zakresie wsparcia oprogramowania i AMS nasza działalność jest znacznie bardziej efektywna” – powiedział Castilho.

Finansowanie inicjatyw cyfrowych mających na celu udoskonalenie operacji i zwiększenie przychodów

Dzięki oszczędnościom uzyskanym w kosztach operacyjnych spowodowanych przejściem na Rimini Street Support firma Iguatemi przekierowała te środki na działania innowacyjne. Powstało Iguatemi Labs, laboratorium umożliwiające eksperymentowanie z nowymi technologiami, gdzie wdrożono program relacji z klientami oraz program lojalnościowy o nazwie Iguatemi One. Iguatemi stworzyła również wewnętrzną platformę mobilną dla kadry kierowniczej, która ułatwia przepływ zatwierdzania projektów.

„Nasza współpraca z Rimini Street umożliwia nam uwolnienie zasobów finansowych i informatycznych, dzięki czemu możemy skupić się na innych projektach innowacyjnych. W sierpniu 2019 roku uruchomiliśmy Iguatemi 365, firmową platformę e-commerce. Platforma ta, opracowana przy całkowitej koncentracji na biznesie, oferuje zróżnicowaną jakościowo kombinację produktów i marek objętych patronatem marki Iguatemi” – powiedział Castilho.

Podobnie jak wszyscy klienci Rimini Street, Iguatemi posiada przydzielonego konsultanta technicznego, któremu towarzyszy zespół ekspertów funkcjonalnych i technicznych, posiadających średnio ponad 15 lat doświadczenia w pracy z systemem oprogramowania klienta. Spółka korzysta również z niezwykle elastycznej umowy o poziomie świadczonych usług Rimini Street z 10-minutowym czasem reakcji w przypadku krytycznych zdarzeń o priorytecie 1. Rimini Street obsługuje również wszystkie aktualizacje podatkowe, prawne i regulacyjne Iguatemi związane ze złożonymi zmianami podatkowymi i dotyczącymi zgodności z przepisami w Brazylii, zapobiegawczo powiadamiając firmę, gdy tylko pojawią się nowe zobowiązania prawne.

„Iguatemi ma status pioniera w branży zarządzania handlem detalicznym w Ameryce Łacińskiej. Świadomość, że pracujemy jako partner strategiczny mający na celu zapewnienie doskonałości operacyjnej i kierowanie najlepszą strategią dla ich biznesu, a także pomoc w napędzaniu nowych inicjatyw i cyfrowego rozwoju firmy, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem – powiedziała Edenize Maron, dyrektor generalna Rimini Street na region Ameryki Łacińskiej. - Rimini Street jak dotąd pomogła prawie 200 sprzedawcom detalicznym na całym świecie zmaksymalizować wartość ich obecnych systemów i uwolnić fundusze, dzięki czemu mogą oni ustabilizować swoją działalność i prosperować, inwestując w projekty transformacji biznesowej, które pomagają im pozostać konkurencyjnymi i rozwijać się. Iguatemi realnie wykorzystuje nowocześniejszy, uproszczony model dostarczania usług informatycznych, który łączy wsparcie, AMS i naszą nieustanną pomoc doradczą”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wszystkie wypowiedzi dotyczące oczekiwań Rimini Street w odniesieniu do zamiaru przeprowadzenia oferty, sprzedaży papierów wartościowych, możliwości finalizacji oferty i przewidywanego przeznaczenia wpływów opisanych w niniejszej informacji prasowej stanowią wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niepewność związaną z warunkami rynkowymi i możliwością finalizacji oferty publicznej w ogóle lub na przewidywanych warunkach, czas trwania i skutki ekonomiczne, operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla działalności Rimini Street, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności Rimini Street lub jej bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia przez Rimini Street dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność Rimini Street do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych Rimini Street; zgromadzona przez Rimini Street wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A Rimini Street pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu wzrostem w sposób rentowny; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług Rimini Street, w tym usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usług dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce oraz innych produktów i usług, które Rimini Street planuje wprowadzić w najbliższej przyszłości; utrata jednego lub więcej członków zespołu zarządzającego Rimini Street; niepewność co do długoterminowej wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K dnia 3 marca 2021 r. i suplemencie do prospektu dotyczące oferty publicznej i okresowo aktualizowanym przez inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.